Xem trước mẫu xe Hyundai Palisade phiên bản sản xuất giới hạn

Để kỷ niệm giải khởi tranh của NHL và hứa hẹn là chiếc xe hấp dẫn đối với người hâm mộ khúc côn cầu (hockey). Hyundai vừa giới thiệu phiên bản đặc biệt sản xuất giới hạn có tên gọi Palisade Hybrid NHL Edition 2026 dành riêng cho thị trường Canada.

Trước đó, Hyundai đã thành công với phiên bản SantaFe NHL Edition. Điểm mới và ấn tượng của Palisade Hybrid NHL 2026 là lớp sơn ngoại thất Creamy White mờ, độc quyền. Đi kèm cửa sổ trời toàn cảnh, bộ mâm hợp kim 21 inch với chụp mâm khắc logo đội NHL theo lựa chọn của chủ xe.

Nội thất được hoàn thiện cao cấp hơn với da Nappa màu xám than (Grey Charcoal), chỉ khâu đỏ tương phản, cùng thảm sàn, ốp bệ cửa Lux Wood và khay hành lý do các công ty Canada sản xuất, có thể tùy chỉnh logo đội NHL theo sở thích của khách hàng.

Hyundai Palisade Hybrid NHL Edition được phát triển dựa trên phiên bản cao cấp nhất - Palisade Ultimate Calligraphy Hybrid. Xe có hàng loạt các trang bị tiện nghi cao cấp như cụm đồng hồ kỹ thuật số kích thước 12,3 inch, hệ thống thông tin giải trí 12,3 inch, hệ thống âm thanh cao cấp Bose 14 loa. Các tiện ích công nghệ khác gồm: camera hành trình tích hợp và sạc không dây cho điện thoại thông minh...

Đó chỉ là bề nổi khi phiên bản đặc biệt còn được trang bị ghế trước sưởi và thông gió, ghế thương gia hàng hai với tính năng sưởi và thông gió. Ngoài ra, còn có vô-lăng bọc da tích hợp sưởi, trần bọc da lộn microfiber, hệ thống chiếu sáng nội thất và gương chiếu hậu kỹ thuật số tích hợp HomeLink...

Hàng loạt hệ thống hỗ trợ lái xe như Kiểm soát hành trình thích ứng với Stop & Go, Hỗ trợ lái xe trên cao tốc II và Hỗ trợ đỗ xe thông minh từ xa. Các tính năng khác bao gồm: Hỗ trợ tránh va chạm phía trước, Hỗ trợ tránh va chạm giao thông phía sau, Hỗ trợ đèn pha và Hỗ trợ tránh va chạm điểm mù – cùng nhiều tính năng khác.

Sức mạnh của Palisade Hybrid NHL đến từ hệ truyền động hybrid gồm: động cơ xăng I4, dung tích 2.5L tăng áp và pin lithium-ion 1,65 kWh, cho tổng công suất kết hợp đạt 329 mã lực và mô-men xoắn 459 Nm. Bản AWD đạt mức tiêu thụ nhiên liệu hỗn hợp 8,1 l/100 km (29 mpg Mỹ). Đi kèm hộp số tự động 6 cấp và hai mô-tơ điện.

Mức giá khởi điểm của mẫu xe này là 51.545 USD tương đương 1,36 tỷ đồng, chưa bao gồm phí vận chuyển. Tại thị trường Mỹ, Palisade Calligraphy phiên bản không hybrid có giá 54.560 USD tương đương 1,44 tỷ đồng (chưa tính phí vận chuyển). Ngoài ra, cùng với phiên bản đặc biệt Palisade NHL 2026 là hộp giữ nhiệt Hyundai x NHL Yeti Roadie 32 và cơ hội tham gia bốc thăm trúng chuyến đi xem trận đấu Stanley Cup.