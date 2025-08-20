Giá tiền ngang Ford Everest có nên chọn xe cỡ lớn Hyundai Palisade

Tháng 8/2025, Hyundai tiếp tục duy trì việc hỗ trợ tới 100% phí trước bạ cho Santa Fe và Palisade, đưa giá của của Palisade còn khoảng 1,293 tỷ - 1,399 tỷ đồng, ngang giá đề xuất của Ford Everest bản Titanium 2.0 AT 4x2 và thậm chí là rẻ hơn bản Platinum 2.0 AT 4x4, ngang giá của Fortuner 2.7 AT và Fortuner Legender 2.8 AT 4x4

Hyundai Palisade sử dụng khung gầm liền khối, có ghế Captain, điều hoà 3 vùng và có cả điều hòa trần, êm ái tiện nghi trong môi trường đô thị và đường trường. Trong khi, các xe cỡ D như Ford Everest, Toyota Fortuner nhỏ hơn một chút về kích thước tổng thể, cũng như các tính năng đặc biệt cho hàng ghế hai.

Cả 3 mẫu xe đều sử dụng động cơ chạy dầu Diesel, nổi tiếng mạnh mẽ, tiết kiệm, bền bỉ. Nhưng xét về phân khúc, Palisade là SUV hạng E cỡ lớn, còn Ford Everest và Fortuner là xe SUV hạng D. Xe là chiếc xe cao cấp nhất của Hyundai, kích thước tổng thể là dài x rộng x cao lần lượt là: 4.995 x 1.975 x 1.785 mm, dài và rộng các xe cỡ D trên thị trường Việt Nam.

Đặc biệt, phiên bản 6 chỗ được trang bị hai ghế thương gia ở hàng giữa với tính năng chỉnh điện, sưởi ấm và làm mát, đem lại sự thoải mái tối đa, xe có điều hoà độc lập 3 hàng ghế. Trong khi, xe hạng D như thường chỉ có tối đa điều hoà 2 vùng và tính năng điều khiển ghế đa hướng, làm mát ghế thường chỉ có ở hàng ghế thứ nhất, thay vì cả 2 hàng ghế đầu như Palisade.

Không chỉ về chiều dài tổng thể, không gian nội thất của Palisade cũng rộng rãi hơn nhờ việc thay đổi cơ cấu gạt số từ dạng gạt sang dạng bấm, giúp cho không gian gọn gàng hơn. Xe trang bị rất nhiều ổ USB type A và type C giúp cho việc sạc các thiết bị di động trở nên đơn giản.

Tất cả các phiên bản Palisade đều sử dụng động cơ dầu, dung tích 2.2L, cho công suất 200 mã lực và mô-men xoắn 440 Nm, mang lại hiệu suất vận hành mạnh mẽ. Palisade thuộc phân khúc SUV cỡ E, cạnh tranh với các đối thủ như Volkswagen Teramont và Ford Explorer. Và có lợi thế về lắp ráp trong nước nên giá thành tốt hơn rất nhiều so với hai đối thủ trực tiếp phải nhập khẩu.

Mặc dù là xe cao cấp, hướng đến tiện nghi ông chủ, nhưng Palisade có đầy đủ 4 chế độ lái là Eco, Comfort, Sport và Smart; xe cũng được bổ sung 3 chế độ địa hình là Snow, Sand, và Mud, đủ để xử lý tốt các điều kiện đường xấu.

Palisade sử dụng khung gầm liền khối, cho khả năng cân bằng tốt, vững chắc, êm ái trong đô thị cũng như những chuyến đi dài. Trong khi đó, cả Toyota Fortuner và Ford Everest đều sử dụng khung gầm rời, có ưu thế hơn đối với việc offroad trong những địa hình khó.

Cả ba mẫu xe đều được trang bị nhiều tính năng trợ lái và công nghệ an toàn tiên tiến như Smart Cruise Control, camera 360, cảnh báo điểm mù, hỗ trợ phòng tránh va chạm trước… và có 6 - 7 túi khí. Hyundai Palisade vốn nằm trên phân khúc, nhưng lại đang là đối thủ trực tiếp chia sẻ thị phần khách hàng yêu thích động cơ dầu với 2 chiếc xe Ford Everest và Toyota Fortuner.