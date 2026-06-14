Yamaha Exciter 150 bản đặc biệt ra mắt, giới hạn chỉ 2.000

Ở phiên bản mới, MX King 150 vẫn giữ nguyên thiết kế đặc trưng của dòng xe underbone thể thao, nhưng được khoác lên bộ tem và phối màu lấy cảm hứng trực tiếp từ đội đua Pramac Racing tại MotoGP. Toàn bộ thân xe nổi bật với các mảng đồ họa sắc nét, tông màu tương phản mạnh cùng những chi tiết nhận diện quen thuộc của đội đua, mang đến diện mạo đậm chất đường đua.

Sức mạnh của xe đến từ động cơ xi-lanh đơn dung tích 150cc, tích hợp hệ thống phun xăng điện tử, 4 van và làm mát bằng dung dịch, kết hợp hộp số 5 cấp. Khối động cơ này cho công suất tối đa 11,3 kW tại 8.500 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 13,8 Nm tại 7.000 vòng/phút.

Yamaha cũng trang bị cho MX King 150 các công nghệ thường thấy trên những mẫu xe hiệu suất cao như piston rèn Forged Piston và xi-lanh DiASil. Những trang bị này giúp giảm trọng lượng, tăng khả năng tản nhiệt và nâng cao độ bền của động cơ trong quá trình vận hành lâu dài.

Về khả năng vận hành, mẫu xe sử dụng cấu trúc khung Light Frame Design kết hợp bộ vành 17 inch cùng lốp không săm kích thước 90/80-17 ở phía trước và 120/70-17 ở phía sau. Thiết lập này giúp MX King 150 duy trì sự linh hoạt khi di chuyển trong đô thị nhưng vẫn đảm bảo độ ổn định ở tốc độ cao. Hệ thống treo sau monoshock tiếp tục góp phần tạo nên cảm giác lái thể thao đặc trưng của dòng xe.

Danh sách trang bị đáng chú ý còn có hệ thống phanh đĩa trên cả hai bánh, đèn pha LED thiết kế sắc sảo và đèn cảnh báo nguy hiểm (Hazard) hỗ trợ tăng khả năng nhận diện trong các tình huống khẩn cấp. Xe cũng sở hữu bảng đồng hồ kỹ thuật số hiển thị đầy đủ các thông tin vận hành cần thiết cho người lái.

MX King 150 Pramac Racing MotoGP được bán với giá 29,9 triệu Rupiah (tương đương khoảng 44,2 triệu đồng) tại Indonesia. Đáng chú ý, mẫu xe này chỉ được sản xuất giới hạn 2.000 chiếc, hướng đến nhóm khách hàng yêu thích MotoGP và các phiên bản mang tính sưu tầm.

Tại thị trường Việt Nam, Yamaha MX King 150 được phân phối dưới tên gọi Exciter 150. Tuy nhiên, mẫu xe này hiện đã ngừng bán chính hãng, khi Yamaha chỉ còn phân phối dòng Exciter 155 VVA với nhiều nâng cấp về động cơ, công nghệ và trang bị so với thế hệ 150 trước đây.