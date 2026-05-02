Hyundai Palisade 2026 mở đặt cọc tại đại lý, giá dự kiến 1,7 tỷ đồng

Theo tư vấn bán hàng, Palisade 2026 dự kiến được phân phối tại Việt Nam với 3 phiên bản gồm Exclusive, Calligraphy và Hybrid, giá tạm tính trong khoảng 1,7–2,1 tỷ đồng. Tuy nhiên, toàn bộ thông tin này hiện vẫn chưa được Hyundai Thành Công xác nhận chính thức.

Điểm đáng chú ý nằm ở hệ truyền động khi mẫu SUV cỡ lớn này được cho là sẽ loại bỏ hoàn toàn động cơ diesel. Hai phiên bản thấp chuyển sang sử dụng máy xăng 2.5L tăng áp, trong khi bản cao nhất dùng hệ hybrid kết hợp máy xăng 2.5L và mô-tơ điện. Hệ thống này cho công suất 334 mã lực, mô-men xoắn 360 Nm, đi kèm hộp số tự động 8 cấp và hệ dẫn động 4 bánh HTRAC. Đây là cấu hình hybrid có dung tích lớn hơn loại 1.6L đang dùng trên Hyundai Santa Fe.

Ngoại thất của Hyundai Palisade 2026 được làm mới theo hướng vuông vức và hiện đại hơn, khác biệt rõ rệt so với đời cũ. Cụm đèn LED định vị dạng khối lớn kết hợp đèn chiếu sáng projector tạo điểm nhấn phía trước, trong khi bộ mâm kích thước lên tới 21 inch giúp tăng vẻ bề thế cho xe.

Bên trong nội thất, hai phiên bản Calligraphy và Hybrid được cho là có mức độ hoàn thiện tương đương, với loạt tiện nghi nổi bật như màn hình kép 12,3 inch, HUD, hệ thống âm thanh Bose, gương chiếu hậu tích hợp camera và ghế da Nappa chỉnh điện ở cả hai hàng. Hàng ghế trước có thêm tính năng sưởi và làm mát, đi cùng hệ thống điều hòa tự động 3 vùng độc lập.

Xe tiếp tục duy trì gói trang bị an toàn ADAS với các tính năng như ga tự động thích ứng, hỗ trợ giữ làn, phanh khẩn cấp tự động và cảnh báo điểm mù hiển thị hình ảnh. Ngoài ra, Hyundai Palisade 2026 còn có camera 360 độ và 7 túi khí.

Trong phân khúc, Hyundai Palisade sẽ cạnh tranh trực tiếp với Volkswagen Teramont. Mẫu SUV của Đức hiện có giá cao hơn đáng kể, với bản Pro gần 2,8 tỷ đồng, trong khi Teramont X khoảng 2 tỷ đồng nhưng chỉ có cấu hình 5 chỗ.