Hyundai Palisade giảm giá 200 triệu đồng cho khách mua xe mới trong tháng 11/2025

Trong tháng 11/2025, Hyundai Thành Công Việt Nam phối hợp cùng hệ thống Đại lý tiếp tục củng cố các hoạt động kinh doanh, nâng cao chất lượng dịch vụ và trải nghiệm khách hàng với chương trình ưu đãi đặc biệt trong tháng này, mang đến cơ hội sở hữu các mẫu xe Hyundai với các ưu đãi như sau: giảm giá trực tiếp tiền mặt và tặng thẻ Hội viên khách hàng Hyundai hạng Bạch Kim trị giá 10 triệu đồng

Với mức hỗ trợ lệ phí trước bạ, khách hàng sẽ được giảm lên đến 200 triệu đồng khi mua xe trong thời gian khuyến mãi, điều này tạo cơ hội tốt cho những ai đang tìm kiếm một chiếc SUV đa dụng chất lượng. Xe là chiếc xe cao cấp nhất của Hyundai, kích thước tổng thể là dài x rộng x cao lần lượt là: 4.995 x 1.975 x 1.785 mm, dài và rộng các xe cỡ D trên thị trường Việt Nam.

Hyundai Palisade giảm giá 200 triệu đồng.

Đặc biệt, phiên bản 6 chỗ được trang bị hai ghế thương gia ở hàng giữa với tính năng chỉnh điện, sưởi ấm và làm mát, đem lại sự thoải mái tối đa, xe có điều hoà độc lập 3 hàng ghế. Trong khi, xe hạng D như thường chỉ có tối đa điều hoà 2 vùng và tính năng điều khiển ghế đa hướng, làm mát ghế thường chỉ có ở hàng ghế thứ nhất, thay vì cả 2 hàng ghế đầu như Palisade.

Không chỉ về chiều dài tổng thể, không gian nội thất của Palisade cũng rộng rãi hơn nhờ việc thay đổi cơ cấu gạt số từ dạng gạt sang dạng bấm, giúp cho không gian gọn gàng hơn. Xe trang bị rất nhiều ổ USB type A và type C giúp cho việc sạc các thiết bị di động trở nên đơn giản.

Hyundai Palisade được trang bị khối động cơ dầu, dung tích 2.2L, cho công suất 200 mã lực.

Tất cả các phiên bản Palisade đều sử dụng động cơ dầu, dung tích 2.2L, cho công suất 200 mã lực và mô-men xoắn 440 Nm, mang lại hiệu suất vận hành mạnh mẽ.Palisade thuộc phân khúc SUV cỡ E, cạnh tranh với các đối thủ như Volkswagen Teramont và Ford Explorer. Và có lợi thế về lắp ráp trong nước nên giá thành tốt hơn rất nhiều so với hai đối thủ trực tiếp phải nhập khẩu.

Mặc dù là xe cao cấp, hướng đến tiện nghi ông chủ, nhưng Palisade có đầy đủ 4 chế độ lái là Eco, Comfort, Sport và Smart; xe cũng được bổ sung 3 chế độ địa hình là Snow, Sand, và Mud, đủ để xử lý tốt các điều kiện đường xấu.

Nội thất sang trọng và sở hữu nhiều trang bị tiện nghi.

Cả ba mẫu xe đều được trang bị nhiều tính năng trợ lái và công nghệ an toàn tiên tiến như Smart Cruise Control, camera 360, cảnh báo điểm mù, hỗ trợ phòng tránh va chạm trước… và có 6 - 7 túi khí. Palisade sử dụng khung gầm liền khối, cho khả năng cân bằng tốt, vững chắc, êm ái trong đô thị cũng như những chuyến đi dài.

Tổng giá trị ưu đãi lên đến 200 triệu đồng. Chương trình áp dụng cho các hợp đồng giao dịch thành công trong tháng này. Hyundai Palisade hiện có 4 phiên bản được phân phối tại thị trường Việt Nam. Cụ thể, phiên bản Palisade Exclusive 6 - 7 chỗ có giá đề xuất từ 1,469 đến 1,479 tỷ đồng, trong khi phiên bản Palisade Prestige 6 - 7 chỗ có giá từ 1,559 đến 1,589 tỷ đồng.

Ngoài ra, tất cả các phiên bản của Hyundai Santa Fe, Hyundai Accent, Hyundai Stargazer và Hyundai Grand i10 sẽ được hưởng chế độ bảo hành 8 năm/ 120.000 km tuỳ điều kiện nào đến trước. Ở các mẫu xe Hyundai khác như: Tucson và Creta khách hàng sẽ được ưu đãi giảm giá tiền mặt lên tới 200 triệu đồng.

Mẫu xe sedan Hyundai Accent đang được phân phối tại Việt Nam.

Hyundai Stargazer được hưởng chế độ bảo hành 8 năm/ 120.000 km tuỳ điều kiện nào đến trước.

Các khách hàng khi lựa chọn các sản phẩm trên còn được hưởng các chương trình ưu đãi khác, bao gồm: Giảm giá trực tiếp tiền mặt, tặng thẻ Hội viên khách hàng Hyundai hạng Bạch Kim trị giá 10 triệu đồng.

Bảng giá giảm chi tiết cho tất cả các phiên bản xe được phân phối chính hãng tại Việt Nam: