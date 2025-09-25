Ra mắt Hyundai Palisade bản đặc biệt giới hạn 500 chiếc

Hyundai Canada vừa giới thiệu Palisade Hybrid NHL Edition – phiên bản đặc biệt phát triển riêng cho thị trường Canada. Đây được xem là sự kế thừa từ Santa Fe NHL Edition từng nhận nhiều lời khen ngợi, đồng thời hướng tới nhóm khách hàng gia đình, đặc biệt là những bà mẹ yêu thích môn khúc côn cầu.

Palisade Hybrid NHL Edition gây ấn tượng với ngoại thất màu trắng kem mờ độc quyền. Người dùng có thể tùy chọn logo đội NHL yêu thích để trang trí trên chụp mâm và tấm lót khoang hành lý phía sau.

Bên trong cabin, xe được nâng cấp với nội thất da Nappa màu xám than, bảng ốp cửa Luxwood cùng thảm sàn, lót sàn và khay hành lý do các công ty Canada sản xuất. Các chi tiết này cũng có thể in thêm logo NHL theo yêu cầu. Trang bị tiện nghi gồm cụm đồng hồ kỹ thuật số 12,3 inch, màn hình giải trí 12,3 inch và hệ thống âm thanh Bose 14 loa. Ghế trước và ghế hàng hai có sưởi/thông gió, vô-lăng da tích hợp sưởi, trần xe bọc da lộn microfiber, hệ thống đèn viền nội thất và gương chiếu hậu kỹ thuật số HomeLink.

Về an toàn, mẫu SUV được trang bị loạt công nghệ tiên tiến như Hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng với chức năng Stop & Go, hỗ trợ lái xe trên đường cao tốc Highway Driving Assist II, hỗ trợ đỗ xe thông minh từ xa Remote Smart Parking Assist, cùng các tính năng an toàn chủ động như hỗ trợ tránh va chạm phía trước, hỗ trợ tránh điểm mù và hỗ trợ khi lùi xe.

Palisade Hybrid sử dụng động cơ xăng tăng áp 2.5L kết hợp với gói pin lithium-ion 1,65 kWh, hộp số tự động 6 cấp và hai mô-tơ điện. Hệ truyền động này cho tổng công suất 329 mã lực, mô-men xoắn cực đại 460 Nm, trong khi mức tiêu thụ nhiên liệu đạt 8,1 lít/100 km.

Khách hàng mua Palisade Hybrid NHL Edition còn nhận được tủ lạnh di động Hyundai x NHL Yeti Roadie 32, đồng thời có cơ hội tham gia bốc thăm trúng thưởng chuyến đi xem trận đấu Stanley Cup.

Giá bán của Hyundai Palisade Hybrid NHL Edition khởi điểm từ 68.899 CAD (khoảng 1,3 tỷ đồng), xe được sản xuất giới hạn 500 chiếc.