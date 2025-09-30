Qua trạm ETC, sau khi liên kết ngân hàng có cần nạp tiền?

Theo Nghị định 119 của Chính phủ, từ ngày 1/10/2025, chủ phương tiện giao thông đường bộ phải chuyển đổi từ tài khoản thu phí hiện tại sang tài khoản giao thông. Đồng thời, chủ xe bắt buộc liên kết tài khoản này với phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt như ví điện tử, tài khoản ngân hàng hoặc thẻ tín dụng.

Đây là điều kiện để phương tiện đủ điều kiện lưu thông qua trạm thu phí không dừng. Tuy nhiên, cách thức thanh toán ở các nhà cung cấp dịch vụ ETC hiện chưa đồng nhất.

VETC cho biết người dùng vẫn cần nạp tiền vào Ví VETC (tài khoản giao thông trên ứng dụng) để thanh toán phí. Việc này nhằm đảm bảo hệ thống xử lý nhanh chóng khi phương tiện qua trạm, ngay cả khi đã liên kết ngân hàng. Người dùng có thể nạp/rút tiền miễn phí, hạn mức nạp từ 10.000 đồng đến 20 triệu đồng/giao dịch. Với rút tiền, mức tối thiểu là 50.000 đồng, tối đa 2 triệu đồng/lần, 5 triệu đồng/ngày và 20 triệu đồng/tháng.

Trong khi đó, ePass cho phép trừ phí trực tiếp từ số dư ví điện tử hoặc thẻ tín dụng đã liên kết. Hiện ePass vẫn ưu tiên trừ từ tài khoản ePass trước, nếu không đủ mới chuyển sang ví điện tử hoặc thẻ liên kết. Do cơ chế này, người dùng ePass gần như không cần nạp tiền riêng vào tài khoản giao thông.

Như vậy, dù cùng tuân thủ quy định mới, khách hàng sử dụng VETC hay ePass sẽ có trải nghiệm khác nhau: với VETC cần nạp tiền vào tài khoản giao thông, còn ePass cho phép trừ trực tiếp từ ví hoặc thẻ đã liên kết.