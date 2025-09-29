Xem trước đuôi xe Hyundai Santa Fe 2027, thiết kế có bớt gây tranh cãi?

Hyundai Santa Fe thế hệ thứ 5 (MX5) ra mắt năm 2023 với thiết kế vuông vức, táo bạo, nhưng không thực sự thuyết phục người tiêu dùng. Doanh số tại Hàn Quốc liên tục giảm, ngay cả khi phiên bản hybrid xuất hiện.

Nguyên mẫu thử nghiệm Hyundai Santa Fe 2027. Ảnh: HealerTV

Nguyên nhân chính là thiết kế phần đuôi xe bị đánh giá kém tinh tế, không phù hợp với thị hiếu ưa chuộng đường nét mềm mại, hiện đại như trên KIA Sorento hay Toyota Highlander. Phiên bản facelift 2027 vì vậy được xem là cơ hội then chốt để Hyundai lấy lại niềm tin khách hàng, đặc biệt là nhóm gia đình và người dùng đô thị.

Theo những thông tin ban đầu và hình ảnh rò rỉ từ Healer TV cũng như bản dựng từ KKSStudio, Santa Fe facelift sẽ áp dụng ngôn ngữ thiết kế “Art of Steel”, từng được giới thiệu trên Hyundai NEXO thế hệ mới. Một số điểm thay đổi đáng chú ý ở đầu xe là cụm đèn pha mảnh mai hơn, kết hợp dải LED ban ngày đặt dọc; lưới tản nhiệt 4 nan tinh chỉnh gọn gàng, thay cho phong cách vuông vức lấy cảm hứng từ Land Rover.

Thân xe với đường gân ngang kéo dài nhằm nhấn mạnh chiều rộng, giảm cảm giác cục mịch. Cụm đèn hậu phía đuôi xe đặt dọc nối liền bằng dải LED toàn chiều ngang, vị trí biển số hạ thấp, tấm cản dưới mờ kết hợp chi tiết đen bóng, tạo cảm giác cân bằng giữa mạnh mẽ và hiện đại.

Tổng thể, Santa Fe 2027 mang dáng khí động học hơn, gần với phong cách cao cấp của Tucson và Palisade. Bản dựng từ Digimods Design còn gợi liên tưởng đến một chiếc Cadillac Escalade nhờ thiết kế phần đuôi sang trọng, khác hẳn bản hiện tại.

Ảnh phác họa phần đuôi của Hyundai Santa Fe 2027. Ảnh: Digimods Design

Bên cạnh những thay đổi về diện mạo, Hyundai cũng xác nhận nâng cấp quan trọng về cơ khí. Tất cả phiên bản Santa Fe 2.5L Turbo sẽ loại bỏ hộp số ly hợp kép 8 cấp (DCT) vốn gây tranh cãi, thay bằng hộp số tự động biến mô thủy lực (torque-converter), giúp trải nghiệm vận hành mượt mà hơn. Cải tiến này cũng áp dụng cho Hyundai Santa Cruz sử dụng chung hệ truyền động. Phiên bản hybrid duy trì động cơ tăng áp 1.6L kết hợp hộp số tự động 6 cấp.

Ảnh phác họa phần đuôi của Hyundai Santa Fe 2027

Hyundai Santa Fe facelift dự kiến sẽ chính thức ra mắt vào cuối năm 2026 hoặc đầu năm 2027, hứa hẹn mang đến diện mạo tinh tế hơn cùng trải nghiệm vận hành cải thiện, đáp ứng kỳ vọng của khách hàng trong phân khúc SUV cỡ trung.