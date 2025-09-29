Lexus LX 2026 trình diện, thêm gói nâng cấp F Sport Appearance

Lexus vừa giới thiệu phiên bản nâng cấp 2026 của mẫu SUV hạng sang cỡ lớn LX tại thị trường Mỹ. Sau những cải tiến quan trọng ở đời trước, gồm hệ truyền động hybrid mới và biến thể off-road Overtrail, lần nâng cấp này mang tính tinh chỉnh nhẹ, nhưng đáng chú ý là sự xuất hiện của gói ngoại thất F Sport Appearance dành cho biến thể LX 700h F Sport Handling.

Giá bán khởi điểm của Lexus LX 2026 tăng nhẹ 500 USD, lên mức 107.950 USD (tương đương 2,85 tỷ đồng). Tại Mỹ, dòng LX hiện có 8 phiên bản, dao động từ 107.950 đến 142.450 USD (2,85 – 3,76 tỷ đồng), cạnh tranh trực tiếp với Mercedes-Benz GLS, BMW X7 và Cadillac Escalade.

Gói F Sport Appearance mang đến phong cách hai tông màu đậm chất thể thao. Các chi tiết như bậc lên xuống, cản trước/sau được sơn đồng màu thân xe, trong khi gương chiếu hậu và cánh gió sau tích hợp thêm cánh nhỏ sơn đen tạo điểm nhấn cá tính, hiện đại.

Ngoài ra, phiên bản Overtrail còn được bổ sung màu sơn mới Manganese Luster, bên cạnh những gam màu quen thuộc như Atomic Silver, Caviar, Earth, Eminent White Pearl, Nori Green Pearl và Ultra White.

Lexus LX 600 tiếp tục dùng động cơ V6 3.4L tăng áp kép, cho công suất 409 mã lực và mô-men xoắn 649 Nm, kết hợp hộp số tự động 10 cấp và hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian.

Lexus LX 700h trang bị hệ truyền động hybrid gồm động cơ V6 3.4L tăng áp kép, pin nickel-metal hydride và mô-tơ điện. Tổng công suất đạt 457 mã lực, mô-men xoắn 790 Nm. Xe tăng tốc 0–96 km/h trong 6,4 giây, nhanh hơn nửa giây so với LX 600.

LX 700h được tinh chỉnh nhẹ về hiệu suất: mức tiêu thụ trong đô thị tăng từ 17 mpg lên 19 mpg, trên cao tốc đạt 22 mpg, mức trung bình 20 mpg. Dù cải thiện không nhiều, đây vẫn là bước tiến trong bối cảnh các dòng SUV cỡ lớn ngày càng chịu áp lực từ xu hướng tiết kiệm nhiên liệu.

Với những tinh chỉnh về thiết kế, bổ sung màu sơn mới và đặc biệt là sự xuất hiện của gói F Sport Appearance, Lexus LX 2026 tiếp tục khẳng định vị thế trong phân khúc SUV hạng sang cỡ lớn. Mẫu xe hứa hẹn thu hút nhóm khách hàng tìm kiếm sự kết hợp giữa sang trọng, tiện nghi và cá tính thể thao.