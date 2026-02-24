Subaru Crosstrek VIN cũ buộc phải giảm giá sâu để cạnh tranh

Subaru gây chú ý khi tung ưu đãi lớn cho hai mẫu SUV chủ lực là Crosstrek và Forester, áp dụng cho các xe đời cũ có năm sản xuất 2023 - 2024. Cụ thể, mẫu xe Crosstrek tại Việt Nam giảm giá tới 258 triệu đồng và áp dụng cho xe VIN cũ, giúp tăng sức cạnh tranh trong phân khúc SUV đô thị và đưa giá thực tế từ 1,268 tỷ xuống còn khoảng 1,029 tỷ đồng.

Phiên bản Crosstrek 2.0 i-S EyeSight cũng được áp dụng ưu đãi lên tới 218 triệu đồng, giúp giá bán thực tế còn khoảng 899 triệu đồng. Đây là mức giảm sâu nhất kể từ khi mẫu SUV đô thị này ra mắt tại Việt Nam, cho thấy nỗ lực rõ rệt của hãng trong việc tăng sức cạnh tranh trước các đối thủ cùng phân khúc.

Song song với Crosstrek, Subaru Forester đời cũ nhập khẩu từ Thái Lan cũng nằm trong chương trình kích cầu. Theo thông tin công bố, các phiên bản Forester 2.0 iS EyeSight nhận ưu đãi quy đổi từ 140 đến 308 triệu đồng, đưa giá thực tế từ 829 đến 891 triệu đồng, giúp cạnh tranh tốt hơn so với các mẫu SUV hạng C lắp ráp trong nước.

Subaru Crosstrek 2024 nhập trực tiếp từ Nhật Bản.

Tuy nhiên, số lượng xe Forester đời cũ còn lại không nhiều và màu sắc hạn chế. Từ cuối năm 2025, Subaru đã đưa thế hệ Forester mới nhập khẩu từ Nhật Bản về Việt Nam với hai phiên bản, giá niêm yết từ 1,299 đến 1,399 tỷ đồng. Các phiên bản mới này không áp dụng ưu đãi lớn tương tự.

Việc giảm giá mạnh phần nào phản ánh những khó khăn của Crosstrek trong phân khúc SUV đô thị tại Việt Nam. Dù được đánh giá cao về kỹ thuật và an toàn, mẫu xe này có giá bán cao hơn mặt bằng chung, trong khi phần lớn khách hàng B-SUV ưu tiên yếu tố kinh tế và chi phí vận hành.

Crosstrek sử dụng động cơ Boxer kết hợp hệ dẫn động bốn bánh toàn thời gian cùng gói công nghệ hỗ trợ lái EyeSight, mang lại lợi thế về vận hành và an toàn. Tuy nhiên, cấu hình đặc thù này khiến giá thành tăng, bên cạnh đó thị hiếu người dùng Việt Nam trong phân khúc SUV đô thị vẫn thiên về các mẫu xe dẫn động cầu trước, tiết kiệm nhiên liệu và chi phí bảo dưỡng thấp. Điều này khiến các dòng xe AWD dù có ưu thế vận hành nhưng chưa phải lựa chọn phổ biến với đa số khách hàng.

Mẫu xe Forester đời cũ cũng được giảm giá và số lượng không nhiều, đi kèm màu sắc hạn chế.

Việc đồng loạt giảm giá sâu cho Crosstrek và Forester cho thấy chiến lược kích cầu nhằm cải thiện sức hút thương hiệu và xử lý lượng xe tồn kho trước khi bước sang chu kỳ sản phẩm mới. Trong bối cảnh thị trường cạnh tranh ngày càng mạnh và người tiêu dùng nhạy cảm với giá bán, các chương trình ưu đãi lớn như hiện nay có thể giúp Subaru cải thiện khả năng tiếp cận khách hàng mới.