Honda CR-V e:HEV có thêm phiên bản mới giá mềm hơn RS

Trên các hội nhóm mạng xã hội xuất hiện thông tin Honda CR-V e:HEV sẽ lắp ráp 2 phiên tại Việt Nam sẽ ra mắt vào đầu năm 2026 với nhiều thay đổi nâng cấp mới. Hình ảnh được cho là tài liệu nội bộ của Honda vừa bị rò rỉ, tiết lộ thông tin chi tiết về mẫu CR-V e:HEV sắp được lắp ráp tại Việt Nam.

Theo đó, xe sẽ là phiên bản nâng cấp mới tương tự thị trường Thái Lan và có thêm một phiên bản hybrid giá rẻ. Thông tin này xuất hiện sau khi Honda Việt Nam (HVN) chính thức thông báo sẽ lắp ráp mẫu CR-V e:HEV tại nhà máy Phú Thọ từ đầu năm 2026. Hiện tại, bản e:HEV RS nhập khẩu đang là dòng xe bán chạy của Honda, với gần 2.000 xe giao đến tay khách hàng trong 10 tháng đầu năm 2025.

Hình ảnh rò rỉ trên các trang mạng xã hội về phiên bản CR-V Hybrid mới.

Theo hình ảnh bị rò rỉ, có thể thấy bản CR-V RS e:HEV lắp ráp trong nước sẽ là bản nâng cấp mới. Những cải tiến đáng chú ý bao gồm cần số dạng nút bấm hiện đại và bổ sung hệ thống cảnh báo điểm mù đồng thời giá bán của bản RS này dự kiến sẽ giữ nguyên, tương đương với xe nhập khẩu từ Thái Lan (hiện là 1,259 tỷ đồng).

Điểm đáng chú ý thứ hai là sự xuất hiện của một phiên bản hybrid giá rẻ hơn mang tên e:HEV L. Phiên bản này dự kiến có giá rẻ hơn bản RS khoảng 50 triệu đồng, có thể ở mức 1,199 tỷ đồng, giúp tăng thêm lựa chọn cho khách hàng. Để có mức giá này, bản e:HEV L sẽ bị cắt giảm một số trang bị cao cấp như cửa sổ trời toàn cảnh, đèn viền nội thất và hệ thống 12 loa Bose.

Mẫu xe Honda CR-V e:HEV tại thị trường Thái Lan.

Tài liệu cũng tiết lộ một lộ trình ra mắt chi tiết. Cụ thể, ngày 19/11/2025 sẽ diễn ra đào tạo nội bộ, và các đại lý sẽ bắt đầu mở nhận đặt hàng ngay sau đó vào ngày 20/11. Lịch ra mắt chính thức được ấn định vào ngày 2/2/2026, ngay trước Tết Nguyên Đán, và xe sẽ được giao đến tay khách hàng ngay trong tháng 2.

Ngoài ra, cũng xuất hiện tin đồn về phiên bản AWD e:HEV thay thế cho bản L AWD dùng động cơ xăng. Tuy nhiên, khả năng này được đánh giá là rất thấp, bởi tại thị trường Thái Lan, mức giá quy đổi của phiên bản này khá cao.

Động cơ lai hybrid, dung tích 2.0L cho công suất lớn hơn và khả năng tiết kiệm nhiên liệu ấn tượng.

Hệ thống truyền động hybrid (e:HEV) của Honda CR-V vẫn sẽ sử dụng động cơ xăng 2.0L hoạt động theo Chu trình Atkinson, kết hợp với hai mô-tơ điện. Hệ thống này cho tổng công suất 204 mã lực và mô-men xoắn 335 Nm, đi cùng hộp số tự động E-CVT và hệ dẫn động cầu trước.

Nếu được đưa về Việt Nam, giá xe có thể dao động quanh 1,5 tỷ đồng, với mức giá này người dùng sẽ có nhiều lựa chọn đa dạng hơn.