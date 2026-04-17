Royal Enfield ra mắt mô tô điện: Công nghệ “gây choáng”, giá chỉ từ 56 triệu đồng

Không nằm ngoài xu hướng điện hóa phương tiện cá nhân, Royal Enfield đã ra mắt mô tô điện Flying Flea C6 tại thị trường Ấn Độ. Mẫu xe này vốn đã được hãng giới thiệu dưới dạng mô hình từ năm 2024 nhưng mới đây mới chính thức được thương mại hóa với giá bán 279.000 rupee (78,6 triệu đồng). Ngoài ra, người sử dụng có thể chọn gói thuê pin, khi đó giá mua xe chỉ còn 199.000 rupee (khoảng 56 triệu đồng).

Flying Flea C6 mang phong cách neo-retro, lấy cảm hứng từ mẫu Flying Flea huyền thoại của thập niên 1940 nhưng được tinh chỉnh để phù hợp với môi trường đô thị ngày nay. Tổng thể xe được hoàn thiện theo hướng tối giản, với các đường nét thân xe gọn gàng và những chi tiết tạo hình đặc trưng.

Điểm nhấn đáng chú ý nằm ở hệ thống phuộc girder bằng nhôm rèn mang đậm tính cổ điển, tạo sự khác biệt so với các mẫu xe điện mới ra mắt. Trọng lượng xe chỉ ở mức 124 kg, giúp tăng tính linh hoạt khi di chuyển trong điều kiện giao thông đông đúc.

Flying Flea C6 được trang bị động cơ điện có công suất cực đại 15,4 kW và mô-men xoắn khoảng 60 Nm, trong khi mô-men xoắn tại bánh xe được công bố vượt 400 Nm. Xe có thể đạt tốc độ tối đa 115 km/h và hỗ trợ nhiều chế độ vận hành khác nhau, phù hợp với đa dạng nhu cầu sử dụng. Hệ thống phanh tái sinh năng lượng cũng được tích hợp nhằm tối ưu hiệu suất và kéo dài quãng đường di chuyển.

Xe sử dụng bộ pin dung lượng 3,91 kWh cho quãng đường vận hành tối đa 154 km/lần sạc theo chuẩn IDC. Xe hỗ trợ ba chế độ gồm sạc nhanh, sạc tiêu chuẩn và sạc chậm. Trong điều kiện tiêu chuẩn, pin có thể được nạp từ 20% lên 80% trong hơn 60 phút. Theo công bố của nhà sản xuất, mỗi phút sạc trong điều kiện lý tưởng có thể mang lại khoảng 1 km quãng đường di chuyển.

Ở khía cạnh công nghệ, Flying Flea C6 được trang bị hệ thống kết nối hiện đại bao gồm WiFi, Bluetooth và 4G, cho phép người dùng giám sát phương tiện từ xa, sử dụng định vị dẫn đường và nhận các bản cập nhật phần mềm qua mạng. Các tính năng hỗ trợ người lái như hệ thống chống bó cứng phanh theo góc nghiêng, kiểm soát lực kéo, ga tự động, trợ lý giọng nói và chia sẻ vị trí trực tiếp cũng được tích hợp đầy đủ. Giao diện điều khiển sử dụng màn hình TFT kết hợp núm xoay chọn chế độ và cần điều khiển joystick, giúp thao tác trở nên trực quan và thuận tiện hơn.