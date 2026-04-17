Honda Dio 110 2026 ra mắt: Xe ga nội địa Nhật, giá từ 41,5 triệu đồng

Là mẫu tay ga được thiết kế nhỏ gọn, Honda Dio 110 vốn là lựa chọn được khách hàng ưa chuộng cho mục đích di chuyển trên đường phố. Ở phiên bản 2026 vừa được cập nhật, mẫu xe này chủ yếu được cập nhật màu sắc mới, ít có cải tiến đáng kể về mặt kỹ thuật.

Cụ thể, phiên bản Dio 110 tiêu chuẩn chỉ được phân phối với một tùy chọn màu Matte Galaxy Black Metallic. Trong khi đó, phiên bản Dio 110 Basic lại có ba lựa chọn màu sắc gồm Night Tide Blue Metallic, Matte Galaxy Black Metallic và Pearl Snowflake White. Sự khác biệt này cho thấy Honda đang hướng đến việc tăng tính đa dạng cho phiên bản phổ thông, qua đó mở rộng tệp khách hàng.

Dio 110 2026 vẫn giữ nguyên kiểu dáng nhỏ gọn đặc trưng của dòng xe tay ga đô thị. Xe có chiều dài 1.870 mm, rộng 685 mm và cao 1.100 mm, đi cùng chiều dài cơ sở 1.255 mm. Chiều cao yên 760 mm, kết hợp với trọng lượng chỉ 96 kg, giúp người dùng dễ dàng điều khiển trong điều kiện giao thông đông đúc hoặc khi di chuyển quãng ngắn trong thành phố.

Cung cấp sức mạnh cho xe là động cơ xi-lanh đơn dung tích 109 cc, loại SOHC và làm mát bằng không khí. Khối động cơ này sản sinh công suất tối đa 6,4 kW, tương đương 8,7 mã lực tại 7.500 vòng/phút, cùng mô-men xoắn cực đại 9 Nm tại 5.750 vòng/phút. Xe sử dụng hộp số tự động vô cấp CVT, phù hợp với đặc tính vận hành đơn giản, thuận tiện cho người dùng phổ thông.

Hệ thống an toàn trên Honda Dio 110 2026 bao gồm phanh đĩa ở bánh trước và phanh tang trống phía sau. Bộ lốp có kích thước 80/90-14 ở phía trước và 90/90-14 ở phía sau, đảm bảo sự ổn định khi vận hành trong điều kiện đô thị. Bình nhiên liệu dung tích 4,9 lít được đánh giá là đủ đáp ứng nhu cầu sử dụng hàng ngày mà không cần tiếp nhiên liệu quá thường xuyên.

Tại Nhật Bản, Dio 110 2026 được bán với mức giá 250.800 yên - khoảng 41,5 triệu đồng khi quy đổi ra tiền Việt theo tỷ giá hiện tại.