Dòng xe HR-V e: HEV RS chính thức có giá bán mới, giảm 34 triệu đồng

Bắt đầu từ ngày 26/02/2026, mẫu xe hybrid của Honda là HR-V e:HEV RS được áp dụng mức giá bán đề xuất mới. Dòng xe hybrid này thân thiện với môi trường, được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan, hướng đến góp phần vào các dòng sản phẩm di chuyển bền vững, nhằm đạt mục tiêu Trung hòa Carbon vào năm 2050 của Việt Nam và nhà sản xuất xe Honda.

Giá xe bán lẻ đề xuất mới của HR-V e: HEV RS khởi điểm từ 835 triệu đồng. Với một số màu thì giá có thể chênh cao thêm 8 triệu đồng. Hiện xe cũng có mức giám giá lên tới 34 triệu đồng. Cụ thể như sau:

HR-V e: HEV RS Giá đề xuất (Đã bao gồm VAT) Mức giảm) Giá 835.000.000 VND 34.000.000 VND Màu sắc Đen ánh độc tôn; Trắng ngọc quý phái; Xám phong cách; Đỏ cá tính; Vàng cát thời thượng

(Thêm 8 triệu đồng cho màu Vàng cát thời thượng, Đỏ cá tính và Trắng ngọc quý phái)

Honda HR-V e:HEV RS ra mắt tại thị trường Việt Nam thời gian cách đây gần 1 năm. Dòng xe này đã nhận được sự đánh giá cao từ cả chuyên gia và khách hàng trong nước nhờ cân bằng được khả năng vận hành mượt mà, an toàn, trang bị tiện nghi tối đa, và có thiết kế thời thượng.

Trong thực tế, dòng xe Honda HR-V được phát triển để mang lại sự tiện dụng cho những gia đình thích lối sống năng động và luôn hướng tới những điều mới mẻ. Duy trì dáng dấp của một chiếc Coupe SUV, HR-V thu hút người nhìn bởi thiết kế tinh tế, mạnh mẽ và sang trọng. Đặc biệt, hệ thống công nghệ hỗ trợ lái xe an toàn tiên tiến Honda SENSING được trang bị trên tất cả các phiên bản của HR-V giúp người lái luôn an tâm, để mỗi hành trình cùng gia đình đều thoải mái và trọn vẹn.

Phiên bản e:HEV RS của HR-V sử dụng hộp số e-CVT gồm 2 mô tơ điện trong đó 1 mô tơ phát điện để tạo ra nguồn điện giúp vận hành mô tơ điện thứ 2 (mô tơ kéo) dẫn động cho xe, và sạc điện cho pin Hybrid khi cần thiết. Mô tơ kéo với vòng quay cực đại 3.500 vòng/phút sản sinh lực kéo mô tơ 253 Nm, không chỉ mang đến vận hành vượt trội mà còn giúp tối ưu hóa hiệu suất nhiên liệu, tạo nên trải nghiệm lái ổn định, êm ái nhưng cũng đầy cảm hứng trên mọi cung đường.

Honda HR-V e:HEV RS không chỉ duy trì khả năng vận hành ổn định vốn có mà còn làm tăng thêm khả năng tiết kiệm nhiên liệu lên tới hơn 30% so với động cơ 1.5L DOHC i-VTEC và khả năng tăng tốc mượt mà hơn.