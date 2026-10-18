Chi tiết mẫu xe MG ZS phiên bản động cơ hybrid vừa ra mắt tại Việt Nam

Thương hiệu MG vừa giới thiệu mẫu SUV đô thị ZS thế hệ mới tại thị trường Việt Nam với bước đột phá mạnh mẽ về công nghệ Hybrid+, mức giá cạnh tranh cùng gói công nghệ an toàn cao cấp. Xe có kích thước tổng thể dài x rộng x cao lần lượt là 4.430 x 1.818 x 1.635 mm, cùng chiều dài cơ sở đạt 2.610 mm.

MG ZS mới vẫn duy trì kiểu dáng tổng thể của thế hệ trước, nhưng phần đầu xe được điều chỉnh với lưới tản nhiệt lớn, mở rộng sang hai bên và cụm đèn chiếu sáng LED Projector. Các đường nét thân xe hướng đến phong cách thể thao hơn, kết hợp bộ mâm hợp kim 18 inch.

Xe có kích thước tổng thể dài x rộng x cao lần lượt là 4.430 x 1.818 x 1.635 mm.

Không gian bên trong MG ZS mới được thiết kế lại theo hướng tối giản và hiện đại. Khu vực táp-lô nổi bật với hai màn hình kích thước 12,3 inch, gồm bảng đồng hồ kỹ thuật số và màn hình trung tâm, hỗ trợ kết nối Apple CarPlay và Android Auto. Xe cũng có vô-lăng thiết kế mới.

Nội thất phối hai tông màu đen và vani, đi kèm nhiều chi tiết bọc da. Hàng ghế trước trang bị tính năng sưởi, trong đó ghế lái có thể chỉnh điện 6 hướng. Xe còn có các trang bị tiện nghi khác bao gồm: cửa sổ trời toàn cảnh, điều hòa tự động tích hợp lọc bụi mịn PM2.5, sạc điện thoại không dây và cốp đóng mở điện.

Đáng chú ý, xe được bố trí một cổng cắm USB gần chân gương chiếu hậu trong xe, giúp người dùng dễ dàng lắp đặt camera hành trình mà không cần đi dây phức tạp. Vô-lăng cũng tích hợp phím tắt cho phép tùy chỉnh nhanh camera 360 độ, điều hòa hoặc mức độ phanh tái tạo năng lượng.

Khoang hành lý có dung tích 443 lít. Khi gập hàng ghế sau theo tỷ lệ 60:40, dung tích tăng lên 1.457 lít, giúp mở rộng không gian chứa đồ khi cần vận chuyển hành lý cồng kềnh.

Cải tiến lớn nhất trên MG ZS thế hệ mới là hệ thống truyền động Hybrid+ với sự kết hợp giữa động cơ xăng 1.5L, cho công suất 101 mã lực và mô men xoắn cực đại đạt 128 Nm và mô-tơ điện cho công suất 131 mã lực và mô men xoắn 250Nm, đi cùng bộ pin dung lượng 1,83 kWh. Tổng công suất kết hợp của xe đạt 197 mã lực.

Khác với phần lớn đối thủ dùng hộp số e-CVT, MG ZS Hybrid+ được trang bị hộp số tự động 3 cấp 3-eAT. Hệ thống có thể phối hợp động cơ xăng và mô-tơ điện theo nhiều phương thức vận hành, gồm chạy hoàn toàn bằng điện, hybrid nối tiếp, hybrid song song, truyền động trực tiếp bằng động cơ xăng và thu hồi năng lượng khi giảm tốc.

Theo công bố của nhà sản xuất, MG ZS Hybrid+ tăng tốc từ 0 lên 100 km/h trong khoảng 8,7 giây. Mức tiêu thụ nhiên liệu trên đường hỗn hợp đạt 4,53 lít/100 km.

MG ZS Hybrid+ tăng tốc từ 0 lên 100 km/h trong khoảng 8,7 giây và mức tiêu hao nhiên liệu chỉ 4,53 lít/100 km.

Về trang bị an toàn, MG ZS thế hệ mới được trang bị gói hỗ trợ lái MG Pilot với nhiều tính năng như kiểm soát hành trình thích ứng, phanh khẩn cấp tự động, cảnh báo va chạm phía trước và phía sau, cảnh báo lệch làn, hỗ trợ giữ làn đường, hỗ trợ giữ làn khẩn cấp, cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau, cảnh báo mở cửa an toàn...

Bên cạnh đó, xe còn sở hữu camera 360 độ, cảm biến đỗ xe, hỗ trợ đổ đèo, cảm biến áp suất lốp, phanh tay điện tử tích hợp Auto Hold và 6 túi khí an toàn. Mẫu SUV này cũng đã đạt chứng nhận an toàn 5 sao tối đa từ tổ chức ANCAP. Xe không sử dụng lốp dự phòng truyền thống mà trang bị bộ bơm điện kèm dụng cụ vá lốp khẩn cấp.

Không gian bên trong MG ZS mới được thiết kế lại theo hướng tối giản và hiện đại.

MG ZS thế hệ mới được trang bị gói hỗ trợ lái MG Pilot với nhiều tính năng như kiểm soát an toàn.

Xe được phân phối với một phiên bản đi kèm mức giá 668 triệu đồng. Khách hàng mua xe được hỗ trợ phiếu nhiên liệu trị giá 20 triệu đồng. Tại thị trường Việt Nam, MG đã bán ra hơn 40.000 xe các loại và hơn 25.000 xe MG ZS trong các năm qua.