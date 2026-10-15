MG chốt lịch ra mắt những mẫu xe mới trong tháng này

MG Việt Nam đang lên kế hoạch làm mới danh mục sản phẩm với ba mẫu xe gồm MG4 Urban, MG ZS thế hệ mới và MG5 nâng cấp. Trong đó, MG4 Urban thuần điện có giá dự kiến từ 540 triệu đồng, MG ZS có khả năng bổ sung phiên bản hybrid, còn MG5 được thay đổi thiết kế và nâng cấp hệ truyền động.

Ba mẫu xe cũng phản ánh xu hướng đa dạng hóa hệ truyền động trên thị trường, khi xe xăng, hybrid và thuần điện cùng tồn tại để đáp ứng các nhu cầu sử dụng khác nhau. Và được chốt ngày ra mắt vào 16/10 tới đây.

MG ZS thế hệ mới có thể bổ sung phiên bản hybrid

Bên cạnh xe điện, MG cũng chuẩn bị làm mới dòng SUV đô thị ZS. Thế hệ mới của mẫu xe này có những thay đổi đáng kể về thiết kế ngoại thất và cách bố trí khoang nội thất. Theo thông tin từ các thị trường quốc tế, MG ZS mới có kích thước dài x rộng x cao lần lượt là 4.430 x 1.818 x 1.635 mm, chiều dài cơ sở đạt 2.610 mm. Phần đầu xe được thiết kế lại với cụm đèn LED thanh mảnh, lưới tản nhiệt họa tiết tổ ong và bộ mâm 18 inch.

Khoang cabin có bảng đồng hồ kỹ thuật số và màn hình giải trí trung tâm cùng kích thước 10,3 inch. Cách bố trí này mang đến diện mạo hiện đại hơn so với thế hệ trước. Điểm đáng chú ý là khả năng MG ZS được phân phối tại Việt Nam với phiên bản hybrid. Tại Indonesia, mẫu SUV này sử dụng hệ truyền động hybrid kết hợp hộp số DHT ba cấp, cho tổng công suất 136 mã lực và mô-men xoắn cực đại 250 Nm.

Dù vậy, MG Việt Nam chưa xác nhận cấu hình động cơ, số lượng phiên bản cũng như danh sách trang bị dành riêng cho thị trường trong nước. Nếu phiên bản hybrid được đưa về Việt Nam, MG ZS sẽ có thêm phương án tiếp cận khách hàng quan tâm đến khả năng tiết kiệm nhiên liệu nhưng chưa sẵn sàng chuyển sang ô tô thuần điện.

Đây cũng là hướng đi đáng chú ý khi thị trường SUV đô thị ngày càng cạnh tranh. Bên cạnh giá bán, mức tiêu thụ nhiên liệu, không gian sử dụng và công nghệ an toàn sẽ tiếp tục là những yếu tố quan trọng trong quyết định mua xe của khách hàng.

MG5 nâng cấp: Có tùy chọn động cơ tăng áp

Mẫu xe MG5 bản nâng cấp có thêm tùy chọn động cơ tăng áp.

MG5 mới được thay đổi thiết kế ngoại thất và nâng cấp khoang cabin với hai màn hình 10,3 inch. Tại thị trường Trung Quốc, xe có hai tùy chọn động cơ xăng 1.5L hút khí tự nhiên, công suất 127 mã lực, và 1.5L tăng áp, công suất 178 mã lực. Các thông số này có thể khác biệt trên phiên bản phân phối tại Việt Nam.

MG4 Urban: Xe điện dự kiến giá từ 540 triệu đồng

Mẫu xe điện MG4 Urban dự kiến giá từ 540 triệu đồng.

MG4 Urban có ba phiên bản với giá dự kiến từ 540–699 triệu đồng. Xe sử dụng mô-tơ điện công suất 148–158 mã lực, đi kèm pin dung lượng 42,8–53,9 kWh. Tầm hoạt động tối đa được công bố đạt 435–530 km theo tiêu chuẩn NEDC. Mẫu hatchback điện này còn hỗ trợ sạc nhanh DC và tính năng cấp điện cho thiết bị bên ngoài V2L.

Việc chuẩn bị đưa MG4 Urban, MG ZS thế hệ mới và MG5 nâng cấp về Việt Nam cho thấy hãng đang hướng đến nhiều nhóm khách hàng khác nhau, thay vì tập trung vào một phân khúc riêng lẻ. MG4 Urban nhắm đến nhóm khách hàng quan tâm đến xe điện phổ thông. MG ZS tiếp tục khai thác nhu cầu SUV đô thị, với khả năng mở rộng sang hệ truyền động hybrid. Trong khi đó, MG5 duy trì sự hiện diện ở phân khúc sedan bằng những thay đổi về thiết kế và công nghệ.

Dù vậy, giá bán chính thức, thời điểm mở bán và cấu hình dành cho Việt Nam vẫn là những thông tin cần chờ hãng công bố. Đối với MG4 Urban, mức giá dự kiến từ 540 triệu đồng sẽ là yếu tố quan trọng quyết định khả năng tiếp cận khách hàng; còn với MG ZS và MG5, sức cạnh tranh sẽ phụ thuộc nhiều vào trang bị thực tế và chính sách bán hàng.

Nếu được phân phối với mức giá phù hợp, bộ ba sản phẩm mới có thể giúp MG mở rộng tệp khách hàng tại Việt Nam, đồng thời tạo thêm áp lực cạnh tranh trong các phân khúc xe phổ thông đang có nhiều lựa chọn.