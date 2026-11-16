Chọn MG GT Premium hay Honda City RS khi ngân sách chênh nhau 17 triệu đồng?

Thị trường ô tô Việt Nam mới đây đã chứng kiến sự ra mắt của hai mẫu sedan mới: Honda City phiên bản nâng cấp và MG GT, phiên bản nâng cấp của MG5. Dù thuộc hai phân khúc khác nhau, nhưng cả hai mẫu xe này lại cạnh tranh trực tiếp về giá, với MG GT Premium có giá 586 triệu đồng, chỉ chênh lệch 17 triệu đồng so với Honda City RS.

Kích thước và trang bị ngoại thất

Thuộc phân khúc sedan hạng C, MG GT có kích thước vượt trội với chiều dài 4.715 mm, chiều rộng 1.842 mm và chiều dài cơ sở 2.680 mm, dài hơn 121 mm, rộng hơn 94 mm và có chiều dài cơ sở lớn hơn 80 mm so với Honda City RS. Tuy nhiên, cả hai mẫu xe đều trang bị hệ thống chiếu sáng LED và gần như tương đương về tính năng ngoại thất. MG GT nổi bật hơn với cửa sổ trời và tính năng sấy gương.

Khi đánh giá về thiết kế, Honda City RS mang phong cách trung tính, phù hợp với nhiều độ tuổi, trong khi MG GT có thiết kế hầm hố, hướng đến nhóm khách hàng trẻ tuổi.

Nội thất và trang bị

Bên trong, Honda City RS chiếm ưu thế với hệ thống âm thanh 8 loa, lẫy chuyển số sau vô lăng và bệ tỳ tay hàng ghế sau. MG GT lại nổi bật với ghế lái chỉnh điện 6 hướng, màn hình điện tử lớn hơn và phanh tay điện tử. Một điểm cộng cho Honda City RS là chức năng điều hòa chỉnh cơ mang đến cảm giác dễ sử dụng hơn cho người lái.

Phong cách thiết kế nội thất của Honda City RS mang đậm tính thực dụng Nhật Bản, trong khi MG GT có một số chi tiết gợi nhớ đến các hãng xe châu Âu.

Thông số động cơ

MG GT Premium được trang bị động cơ 1.5L tăng áp cho công suất 168 mã lực và mô-men xoắn 275Nm, kết hợp với hộp số tự động 7 cấp ly hợp kép. Trong khi đó, Honda City RS sử dụng động cơ 1.5L hút khí tự nhiên với công suất 119 mã lực và mô-men xoắn 145Nm, kết hợp với hộp số tự động vô cấp CVT. Cả hai mẫu xe đều sử dụng hệ dẫn động cầu trước (FWD).

Cả MG GT Premium và Honda City RS đều trang bị công nghệ hỗ trợ lái chủ động (ADAS) tiêu chuẩn, bao gồm các tính năng như ga tự động thích ứng, hỗ trợ giữ làn đường và phanh khẩn cấp tự động. Tuy nhiên, MG GT Premium có thêm tính năng cảnh báo áp suất lốp và camera toàn cảnh, trong khi Honda City RS có tính năng thông báo xe phía trước khởi hành.

Đâu là lựa chọn hợp lý ?

MG GT Premium nổi bật với trang bị và công nghệ vượt trội so với các mẫu xe cùng tầm giá. Tuy nhiên, giá trị thương hiệu, niềm tin khách hàng và dịch vụ hậu mãi của Honda City RS vẫn là những yếu tố quan trọng mà người tiêu dùng cân nhắc.

Tính đến hết tháng 9, Honda City RS đã đạt doanh số lũy kế 5.452 xe, đứng thứ hai trong nhóm sedan bán chạy nhất tại Việt Nam. Trong khi đó, MG chưa công bố doanh số của MG5 tại Việt Nam, nhưng khó có thể vượt qua thành tích của Honda City RS.

Với những yếu tố trên, Honda City RS có thể được xem là lựa chọn an toàn hơn cho đa số người tiêu dùng.