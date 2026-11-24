MG Urban mở đặt hàng sớm tại thị trường Việt Nam với loạt ưu đãi gồm giảm giá trực tiếp, miễn phí sạc 3 năm, tặng bộ sạc tại nhà và các gói hỗ trợ khác, áp dụng đến ngày 5/12. Cụ thể, chương trình đặt hàng sớm. Trong thời gian này, 2.000 khách hàng đầu tiên đặt cọc 5 triệu đồng mua MG Urban sẽ được nhận ưu đãi 15 triệu đồng trừ trực tiếp vào giá xe, đã bao gồm tiền cọc.

Riêng khách hàng đang sở hữu xe MG và đáp ứng điều kiện chương trình được hưởng thêm ưu đãi 30 triệu đồng, áp dụng cho 200 khách hàng đầu tiên. Bên cạnh giảm giá, MG Việt Nam miễn phí sạc pin trong 3 năm, giá trị quy đổi lên đến 30 triệu đồng. Khách hàng còn được tặng bộ sạc tại nhà công suất 7 kW, miễn phí lắp đặt, trị giá 10 triệu đồng.

Tại thị trường Việt Nam, MG Urban được bán với hai phiên bản Go và Style.

Xe sử dụng pin LFP dung lượng lần lượt 42,8 kWh và 53,9 kWh.

Chính sách hậu mãi cũng là một phần trong chương trình mở bán. MG Urban được bảo hành trọn đời hệ thống điện cốt lõi cho những chủ xe đầu tiên, gồm pin cao áp, động cơ điện và bộ điều khiển điện, gói bảo vệ an toàn pin và dịch vụ cứu hộ miễn phí 24/7.

Khách đặt sớm còn được nâng cấp miễn phí gói hỗ trợ lái MG Pilot L2, trị giá ước tính hơn 40 triệu đồng, tặng thanh giá nóc trị giá 15 triệu đồng và miễn phí màu sơn ngoại thất Tím Lavender trị giá 10 triệu đồng. Các quà tặng này áp dụng cho 2.000 khách hàng đầu tiên.

MG Urban có hai phiên bản, phạm vi di chuyển đến 530 km

Tại thị trường Việt Nam, MG Urban được bán với hai phiên bản Go và Style, sử dụng pin LFP dung lượng lần lượt 42,8 kWh và 53,9 kWh. Theo tiêu chuẩn NEDC, phạm vi di chuyển tối đa tương ứng 435 km và 530 km sau mỗi lần sạc đầy.

Bản Urban Go có động cơ điện công suất 110 kW (148 mã lực), trong khi bản Urban Style công suất 118 kW (158 mã lực), cùng mô-men xoắn cực đại 250 Nm. Xe dẫn động cầu trước, tăng tốc 0-100 km/h trong 8,7 giây và có bán kính vòng quay tối thiểu 5,2 m.

Cả hai phiên bản hỗ trợ sạc AC 7 kW và sạc nhanh DC tối đa 60 kW.

Cả hai phiên bản hỗ trợ sạc AC 7 kW và sạc nhanh DC tối đa 60 kW. Thời gian sạc từ 30% lên 80% khoảng 20 phút với bản Go và 21 phút với bản Style trong điều kiện phù hợp. Xe còn có công nghệ cấp điện ngoài V2L công suất tối đa 3,3 kW, cho phép sử dụng nguồn điện từ pin để vận hành các thiết bị tương thích.

MG Urban có chiều dài cơ sở 2.750 mm, khoảng để chân hàng ghế sau 984 mm và khoang hành lý 577 lít, mở rộng lên 1.364 lít khi gập hàng ghế sau. Trang bị tiêu chuẩn gồm màn hình trung tâm 12,8 inch, màn hình thông tin 7 inch, Apple CarPlay và Android Auto không dây, điều hòa tự động, cửa gió hàng ghế sau và bộ lọc PM2.5. Riêng phiên bản Style có thêm ghế lái chỉnh điện 6 hướng, sưởi vô lăng, sạc điện thoại không dây, âm thanh 6 loa và camera 360 độ.

Cả hai phiên bản đều có 7 túi khí, hệ thống hỗ trợ lái MG Pilot L2

Cả hai phiên bản đều có 7 túi khí, hệ thống hỗ trợ lái MG Pilot L2 với các tính năng như phanh khẩn cấp tự động, kiểm soát hành trình thích ứng, hỗ trợ giữ làn đường và cảnh báo điểm mù. Tại sự kiện, MG Việt Nam đã tiết lộ giá bán dự kiến của MG Urban từ 5xx triệu đồng. Giá chính thức của từng phiên bản sẽ được công bố vào ngày 5/12 tới đây.

Ngoài ra, hãng còn cam kết cho khách hàng Việt về việc lỗi pin trên dòng xe Urban. Nếu trong thời gian sử dụng xe bị lỗi pin và lỗi đó được đánh giá là của nhà sản xuất gây ra. Hãng sẽ đổi xe mới cho khách hàng trong vòng 21 ngày. Và nhiều điều kiện khác được ghi rõ trong thỏa thuận.