MG có thêm xe điện mới với 3 hàng ghế phục vụ gia đình đông người

Thương hiệu MG vừa chính thức giới thiệu mẫu SUV 3 hàng ghế Hector Tomahawk tại thị trường Ấn Độ. Xe mang đến hai tùy chọn hệ truyền động gồm thuần điện (BEV) và hybrid cắm điện (PHEV), đi kèm mức giá khởi điểm cực kỳ hấp dẫn từ 13,99 lakh Rupee (khoảng 14.600 USD, tương đương chỉ khoảng 380 triệu đồng) theo hình thức thuê pin.

Dù mang tên gọi Hector, Tomahawk không chia sẻ chung nền tảng với phiên bản máy xăng truyền thống mà thực chất là bản đổi tên (rebadge) của chiếc Wuling Starlight 560 từng ra mắt tại Trung Quốc. Xe sở hữu kích thước tổng thể với chiều dài 4.745 mm, chiều dài cơ sở 2.810 mm và khoảng sáng gầm xe lên tới 230 mm.

MG vừa giới thiệu mẫu SUV 3 hàng ghế Hector Tomahawk.

Ngoại thất của hai phiên bản được phân biệt rõ rệt ở phần đầu xe. Biến thể PHEV có mặt ca-lăng cùng màu thân xe, cản trước tích hợp hốc gió lớn, cản sau bổ sung các mảng ốp nhựa đen hầm hố cùng tấm bảo vệ gầm giả nhôm. Trong khi đó, biến thể BEV sở hữu thiết kế đầu xe kín và tối giản hơn.

Nội thất tay lái thuận cung cấp hai cấu hình 5 chỗ hoặc 7 chỗ (3 hàng ghế). Dung tích khoang hành lý đạt 610 lít ở bản 5 chỗ và giảm xuống 192 lít khi mở đủ cả 3 hàng ghế. Điểm nhấn cabin bao gồm: Màn hình cảm ứng trung tâm 15,6 inch hỗ trợ điều khiển bằng cử chỉ.

Bảng đồng hồ kỹ thuật số 8,8 inch, cửa sổ trời toàn cảnh panorama kép và đèn viền nội thất 256 màu. Hệ thống âm thanh 10 loa tích hợp trợ lý ảo AI có chế độ Karaoke với kho nhạc hơn 8.000 bài hát. Tùy chọn động cơ và thông số vận hành

Nội thất tay lái thuận cung cấp hai cấu hình 5 chỗ hoặc 7 chỗ (3 hàng ghế).

Về mặt hiệu năng, hai biến thể mang lại những thông số vận hành khác nhau: Phiên bản thuần điện (BEV): Trang bị mô-tơ điện đặt trước công suất 201 mã lực, kết hợp bộ pin 69,2 kWh cho phạm vi hoạt động hơn 500 km sau một lần sạc. Xe hỗ trợ sạc nhanh DC 90 kW cùng tính năng cấp điện ngoại vi V2L/V2H.

Phiên bản Plug-in Hybrid (PHEV): Sử dụng động cơ xăng, dung tích 1.5L hút khí tự nhiên làm máy phát kết hợp mô-tơ điện và bộ pin 20.5 kWh. Tầm vận hành kết hợp vượt mốc 1.100 km, trong đó quãng đường di chuyển thuần điện đạt 115 km.

Tại Ấn Độ, MG Hector Tomahawk BEV có giá bán đứt từ 19,49 đến 23,49 lakh Rupee (20.400 – 24.500 USD). Tuy nhiên, nếu lựa chọn gói dịch vụ pin BaaS (Battery-as-a-Service), giá mua xe sẽ giảm xuống chỉ còn 13,99 lakh Rupee (14.600 USD), sau đó người dùng trả phí thuê pin là 4,9 Rupee (0,05 USD) cho mỗi km di chuyển.

Xe hỗ trợ sạc nhanh DC 90 kW cùng tính năng cấp điện ngoại vi V2L/V2H.

Đối với bản PHEV, giá bán đứt bắt đầu từ 25,70 lakh Rupee (26.900 USD) hoặc 21,79 lakh Rupee (22.800 USD) theo gói BaaS với cước phí thuê pin 3,2 Rupee (0,03 USD)/km. Mẫu xe thuần điện sẽ bắt đầu bàn giao tới tay khách hàng vào tháng 9, trước khi bản PHEV lên kệ vào tháng 11.