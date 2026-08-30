MG ZS giảm sâu chưa từng thấy, giá chỉ còn 378 triệu đồng

Theo thông tin từ đại lý, MG ZS STD sản xuất năm 2025 được chào bán từ 378 triệu đồng, giảm khoảng 140 triệu đồng so với giá niêm yết 518 triệu đồng. Tuy nhiên, mức giá không đồng nhất khi một số đại lý vẫn báo khoảng 390 - 410 triệu đồng.

Bản ZS LUX cũng được giảm mạnh, có nơi còn khoảng 438 triệu đồng, thấp hơn 150 triệu đồng so với giá niêm yết 588 triệu đồng. Một số đại lý khác báo giá từ 475 triệu đồng.

Với giá thấp nhất 378 triệu đồng, MG ZS STD chỉ cao hơn Hyundai Grand i10 MT Base (360 triệu đồng), dù thuộc phân khúc SUV/crossover cỡ B. Trong khi đó, Kia Seltos, Hyundai Creta hay Mitsubishi Xforce đều có giá khởi điểm cao hơn đáng kể.

MG ZS đời mới đã xuất hiện ở Việt Nam. Ảnh: MXH

Đợt giảm giá được cho là nhằm giải phóng xe tồn trước khi thế hệ mới xuất hiện. MG ZS đời mới đã được bắt gặp tại một trung tâm kiểm tra khí thải ở Hà Nội hồi đầu tháng 8 và có thể ra mắt Việt Nam vào tháng 9.

Thế hệ mới thay đổi mạnh về thiết kế, đồng thời được bổ sung hệ truyền động hybrid và gói hỗ trợ lái ADAS. Tại thị trường quốc tế, xe dùng động cơ xăng 1.5L kết hợp mô-tơ điện, cho tổng công suất 193 mã lực và mô-men xoắn 465 Nm.

Giá bán và cấu hình tại Việt Nam chưa được công bố. Một số đại lý cho biết giá dự kiến khởi điểm dưới 600 triệu đồng.

MG ZS đang bán tại Việt Nam được nhập khẩu từ Thái Lan và về cơ bản vẫn giữ thiết kế, trang bị từ lần nâng cấp năm 2021. Xe có đèn LED, mâm 16 hoặc 17 inch tùy phiên bản. Nội thất gồm màn hình 10 inch hỗ trợ Apple CarPlay/Android Auto, điều hòa tự động, phanh tay điện tử và giữ phanh tự động. Bản cao cấp có thêm cửa sổ trời toàn cảnh và ghế lái chỉnh điện.

Xe sử dụng động cơ xăng 1.5L, công suất 112 mã lực, mô-men xoắn 150 Nm, kết hợp hộp số CVT và dẫn động cầu trước. Bản cao cấp có camera 360 độ, cùng các tính năng hỗ trợ xuống dốc, kiểm soát phanh khi vào cua và cảm biến áp suất lốp.

Với giá thực tế dưới 400 triệu đồng, MG ZS đang trở thành một trong những mẫu SUV/crossover cỡ B rẻ nhất thị trường, nhưng mức giá này chủ yếu áp dụng cho xe sản xuất năm 2025 và tùy chính sách từng đại lý.