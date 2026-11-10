Xe điện MG Urban đầu tiên cập cảng Việt Nam, ngày ra mắt không xa

Mới đây, hình ảnh đầu tiên của chiếc MG Urban đã được hãng xe Trung Quốc “nhá hàng” trên fanpage của hãng, qua đó hé lộ thiết kế của mẫu xe hatchback thuần điện cỡ B trước thời điểm ra mắt chính thức tại thị trường Việt Nam.

MG Urban đã được hãng xe Trung Quốc “nhá hàng” trên fanpage.

Được biết, các đại lý của MG Việt Nam đã bắt đầu nhận đặt cọc MG Urban từ đầu tháng 10. Tuy nhiên, thời điểm ra mắt chính thức và giá bán của mẫu xe vẫn chưa được công bố. Theo hình ảnh hé lộ, MG Urban mới có thiết kế hướng đến phong cách tương lai.

Phần đầu xe nổi bật với cụm đèn LED vuốt ngược, trong khi đèn hậu có tạo hình mũi tên liền mạch. Tại thị trường Thái Lan, MG Urban có ba phiên bản Standard, Max và Ultra. Trong đó, bản Standard dùng pin 42,8 kWh, động cơ 150 mã lực và quãng đường di chuyển khoảng 435 km (theo chuẩn NEDC).

MG Việt Nam đã bắt đầu nhận đặt cọc MG Urban từ đầu tháng 10.

Với hai bản Max và Ultra, xe trang bị pin 53,9 kWh, động cơ điện này cho công suất 160 mã lực và có quãng đường di chuyển tối đa 530 km (theo chuẩn NEDC). Tuy nhiên, cấu hình động cơ và pin dành cho thị trường Việt Nam hiện chưa được xác nhận.

Dự kiến, tại thị trường Việt Nam mẫu xe MG Urban cũng sẽ được phân phối với các phiên bản, gồm: Standard, Max và Ultra.