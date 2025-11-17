Bộ sưu tập 46 siêu xe Ferrari lên sàn đấu giá

Bộ sưu tập Ferrari danh tiếng của gia đình Bachman, gồm 46 chiếc xe được bảo quản gần như nguyên bản qua hơn bốn thập kỷ, sẽ là tâm điểm tại phiên đấu giá Mecum Kissimmee 2026. Một trong những bộ sưu tập Ferrari tư nhân đặc sắc nhất thế giới sẽ chính thức được đưa ra đấu giá vào đầu năm 2026.

Bộ sưu tập của Phil và Martha Bachman, được ủy quyền cho Mecum Auctions tại sự kiện Kissimmee 2026, hứa hẹn mang đến cơ hội hiếm có cho các nhà sưu tầm và người yêu xe trên toàn cầu được sở hữu những mẫu Ferrari danh tiếng nhất từng được chế tạo.

Bộ sưu tập sở hữu hai chiếc Ferrari F40 đời 1992 màu Rosso Corsa.

Trải dài hơn bốn thập kỷ lịch sử của thương hiệu, bộ sưu tập gồm 46 chiếc Ferrari, thể hiện hành trình phát triển từ những mẫu grand tourer thanh lịch thập niên 1950 đến những siêu xe hiệu suất cao của thập niên 2010. Mỗi chiếc xe đều phản ánh sự chọn lựa tỉ mỉ và bảo tồn gần như hoàn hảo, với số km cực thấp, lớp sơn nguyên bản và trong nhiều trường hợp là chiếc cuối cùng của dòng sản xuất.

Phil Bachman đã bắt đầu hành trình với Ferrari vào đầu những năm 1980 và cùng vợ là Martha xây dựng bộ sưu tập này với triết lý rõ ràng. Ông tập trung tìm kiếm những mẫu xe mang tính biểu tượng về kỹ thuật, thẩm mỹ và giá trị lịch sử.

Trong giới sưu tầm, ông được biết đến không chỉ nhờ quy mô bộ sưu tập mà còn bởi sự nhất quán trong gu thẩm mỹ, đặc biệt là niềm yêu thích đối với màu vàng, vốn trở thành dấu ấn cá nhân của ông. Trong số những chiếc xe nổi bật nhất có Ferrari 166 MM/53 Vignale Spyder đời 1953, một trong sáu chiếc duy nhất được chế tạo với kiểu thân xe này và cũng là chiếc cuối cùng của dây chuyền sản xuất.

Thập niên 1960 góp mặt hai kiệt tác nổi tiếng bao gồm Ferrari 250 GT/L Berlinetta Lusso và Ferrari 275 GTB/4 Alloy, được giới chuyên môn đánh giá là đỉnh cao của thiết kế và kỹ nghệ thủ công của Ferrari thời kỳ giữa thế kỷ 20.

Bước sang thập niên 1970, bộ sưu tập mở rộng với những mẫu xe grand tourer được gìn giữ cẩn thận, trong đó có Ferrari 365 GT4 BB, mẫu xe đánh dấu bước chuyển của thương hiệu từ động cơ đặt trước sang động cơ đặt giữa.

Ngoài ra, siêu xe Ferrari FXX sơn vàng duy nhất xuất xưởng từ nhà máy.

Những thập niên sau ghi dấu bằng loạt siêu xe huyền thoại thế hệ mới. Bộ sưu tập sở hữu hai chiếc Ferrari F40 đời 1992 màu Rosso Corsa, mỗi chiếc chỉ mới lăn bánh vài trăm km. Tiếp nối là Ferrari F50, Ferrari Enzo cùng hai phiên bản LaFerrari coupe và Aperta đều được bảo quản trong tình trạng gần như mới nguyên.

Đặc biệt, bộ sưu tập còn có chiếc Ferrari FXX sơn vàng duy nhất xuất xưởng từ nhà máy, đi kèm 430 Scuderia và 16M Spider cùng màu, đều có số km cực thấp. Ngoài ra, còn có Ferrari 599 GTO và 599 SA Aperta, tất cả đều được giữ gìn ở tiêu chuẩn triển lãm, diễu hành xe cổ.

Siêu xe hybrid Ferrari LaFerrari.

Toàn bộ bộ sưu tập sẽ được giới thiệu tại sự kiện đấu giá mùa đông lớn nhất của Mecum, diễn ra từ ngày 6 đến 18 tháng 1 năm 2026 tại Kissimmee, Florida, Mỹ. Với giới hâm mộ Ferrari, đây không chỉ là một buổi đấu giá, mà còn là một cột mốc đáng nhớ khi một bộ sưu tập được chăm chút suốt nhiều thập kỷ chính thức bước ra công chúng.

Ý nghĩa của sự kiện này vượt xa giá trị của từng chiếc xe riêng lẻ. Cả bộ sưu tập là một câu chuyện xuyên suốt về hành trình tiến hóa của Ferrari, từ nghệ thuật chế tác thủ công đến kỷ nguyên công nghệ hybrid hiện đại. Bộ sưu tập Bachman không chỉ thể hiện di sản của thương hiệu Maranello mà còn phản ánh niềm đam mê trọn đời của một nhà sưu tầm dành cho sự hoàn hảo.