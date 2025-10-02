Xe điện đầu tiên của Ferrari xuất hiện trên phố

Theo thông tin từ hãng, mẫu siêu xe điện ra mắt toàn cầu vào 2026 và có mức giá dự kiến 590.000 USD. Cụ thể, những hình ảnh đầu tiên về mẫu xe điện Ferrari từng khiến giới hâm mộ lầm tưởng khi hãng thử nghiệm trên thân Maserati Levante.

Tuy nhiên, mới đây, nguyên mẫu gần hoàn thiện đã xuất hiện trên đường phố Italy với lớp ngụy trang dày đặc. Bộ ảnh do Derek Cornelissen ghi lại cho thấy dáng xe có phần khác lạ, gợi nhớ đến Ferrari 250 GT SWB Breadvan thập niên 1960.

Ferrari bố trí nhiều chi tiết giả để đánh lừa người quan sát, từ cụm đèn chạy ngày đặt lệch vị trí, mui và cửa sau che kín cho đến các đường nét đánh lừa tỷ lệ thân xe. So với những nguyên mẫu trước đó, chi tiết ống xả giả đã biến mất, khẳng định đây là mẫu EV thuần điện.

Ferrari sẽ giới thiệu công nghệ mới của mẫu EV vào ngày 9/10/2025, trong khi thiết kế nội thất phải chờ tới đầu 2026. Lễ ra mắt toàn cầu được ấn định vào mùa xuân 2026 và giao xe cuối năm. Xe được cho là lớn hơn một mẫu compact, thậm chí có khả năng sở hữu cửa sau mở ngược giống Purosangue.

Một điểm được CEO Benedetto Vigna nhấn mạnh là chiếc EV sẽ vẫn có “âm thanh đặc trưng” mô phỏng động cơ xăng, nhằm giữ lại trải nghiệm cảm xúc quen thuộc với các tín đồ Ferrari. Giá bán dự kiến khoảng 590.000 USD, song hãng chưa đưa ra xác nhận chính thức.

Trước một số thông tin cho rằng Ferrari trì hoãn mẫu EV thứ hai vì thiếu nhu cầu, hãng khẳng định chưa từng công bố thêm bất kỳ sản phẩm điện nào khác ngoài mẫu xe hiện tại.