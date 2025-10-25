Cận cảnh siêu phẩm Ferrari SC40 lấy cảm hứng từ xe F40 huyền thoại

Bộ phận Special Projects của Ferrari vừa công bố mẫu xe đặc biệt được gọi là "Ferrari SC40", đây là mẫu xe được phát triển dựa trên Ferrari lừng danh F40. Cụ thể, Ferrari SC40 không chỉ mang ý nghĩa kỷ niệm 40 năm ngày thành lập, F40 cũng là mẫu siêu xe cuối cùng do đích thân nhà sáng lập hãng siêu xe Ferrari - Enzo Ferrari đích thân giám sát và phê duyệt dự án. Ferrari F40 được làm từ các vật liệu siêu nhẹ như Kevlar cũng như công nghệ tăng áp.

Đối với những người hâm mộ Ferrari, F40 là siêu xe đỉnh cao đại diện các giá trị của thương hiệu Ngựa Chồm. F40 truyền cảm hứng tạo nên “những đường nét sắc sảo, góc cạnh” của SC40. Đây là sản phẩm độc nhất vô nhị tương tự các dự án đặc biệt từ trước đến nay của Ferrari. Được thiết kế dành cho những khách hàng yêu mến thương hiệu Ferrari nhưng không "copy" từ những năm 1980.

"Chữ SC40 được khắc nổi trên cánh gió là sự tôn vinh rõ ràng dành cho siêu xe biểu tượng của Ferrari", Ferrari cho biết. "Mục tiêu chính không phải là tạo ra phiên bản tái hiện theo nghĩa đen, mà là mẫu xe có cá tính riêng biệt."

Siêu xe Ferrari SC40 được phát triển dựa trên 296 GTB và trang bi khối động cơ hybrid V6, dung tích 3.0L tăng áp, hệ dẫn động cầu sau và công suất mạnh mẽ 830PS cùng mô-men xoắn 740 Nm. Khả năng tăng tốc từ 0-100km/h trong 2,9 giây.

Kiểu dáng thiết kế là điểm hấp dẫn nhất, khiến SC40 trở nên đặc biệt hơn 296 GTB. Giám đốc thiết kế của Ferrari - Flavio Manzoni, đã chỉ đạo đội ngũ của mình thực hiện SC40 mang dáng dấp “vuông vức, cơ bắp” và thiết kế thẩm mỹ “công nghiệp” nhằm mô phỏng ngôn ngữ thô ráp, góc cạnh của F40.

Nhìn từ xa Ferrari SC40 mang hình dáng đặc biệt với mũi xe đặt thấp và kéo dài đến cánh gió sau cố định. Đèn pha được kéo xuống tận hốc hút gió phía dưới thay vì nằm phía trên như F40. Hốc hút gió này trải dài đến toàn bộ cản trước. Đáng tiếc, các quy định về an toàn của năm 2025 không cho phép các kỹ thuật viên thực hiện đèn pha đóng mở kiểu pop-up như F40.

Hai bên hông xe bố trí hốc hút gió của F40 được thiết kế phong cách hiện đại, cánh gió quen thuộc nhô lên từ nắp động cơ. Động cơ V6 phô diễn qua "các khe gió Lexan màu khói", giống như cỗ máy V8 của F40. Sợi Kevlar với màu vàng đặc trưng xuất hiện trong nội thất của dự án SC40 ở phần sàn để chân, phía sau ghế ngồi và trên thảm sàn. Vô lăng, ốp táp-lô, khoang động cơ được làm từ vật liệu sợi Kevlar.

Một số nơi khác được bọc vải Alcantara. Ferrari SC40 với ngoại thất màu sơn trắng, trong khi đó các mẫu xe F40 được Ferrari sản xuất đều mang sắc đỏ Rosso Corsa và tay lái thuận. Sau đó, các chủ xe cá nhân hoá với màu sắc khác và chuyển đổi tay lái nghịch.

Theo Ferrari, cho biết: “tên của chiếc xe SC40 nhằm tôn vinh F40, siêu xe huyền thoại của Ferrari ra mắt vào tháng 7/1987. SC40 gợi nhớ đến những đường nét góc cạnh, sắc nét, được kết hợp khéo léo với các đường chuyển tiếp bề mặt mềm mại hơn, mang đến cho chiếc xe cảm giác hiện đại và bản sắc mạnh mẽ, không thể nhầm lẫn”. Ferrari đã bàn giao SC40 đặc biệt đến khách hàng và mức giá không được công bố.