Cận cảnh dàn xe Lexus ES động cơ lai và điện tại đại lý

Sự xuất hiện của Lexus ES thế hệ mới tại đại lý và đây là mẫu sedan hạng sang được phát triển theo hướng hiện đại hơn, không chỉ ở thiết kế mà còn ở hệ truyền động. Đáng chú ý, thế hệ mới của xe được định hướng với cả phiên bản hybrid và thuần điện, phản ánh bước chuyển của hãng trong quá trình điện hóa danh mục sản phẩm.

Không còn đơn thuần là mẫu sedan thiên về sự êm ái, sang trọng truyền thống, xe mang diện mạo hiện đại hơn, với nhiều chi tiết gợi liên tưởng trực tiếp đến mẫu xe ý tưởng LF-ZC từng được Lexus giới thiệu tại Nhật vào năm 2023.

Kích thước của xe được gia tăng đáng kể với chiều dài tổng thể đạt 5.145 mm (tăng 170 mm).

Thông qua triết lý Clean Tech x Elegance, Lexus hướng tới sự kết hợp giữa công nghệ điện hóa, tính tối giản và nét tinh tế đặc trưng của văn hóa Nhật Bản. Đây cũng là cách hãng định nghĩa lại trải nghiệm xe sang trong bối cảnh những giá trị về công nghệ, hiệu quả sử dụng và cảm xúc ngày càng được đặt ngang hàng với yếu tố tiện nghi.

Tại Japan Mobility Show 2023, Lexus từng giới thiệu LF-ZC – mẫu concept thể hiện tầm nhìn về một thế hệ xe điện sang trọng trong tương lai. Với triết lý Provocative Simplicity, LF-ZC gây ấn tượng bởi những đường nét tối giản nhưng giàu tính biểu cảm, kết hợp tỷ lệ thân xe thấp, bề mặt điêu khắc và khả năng tối ưu khí động học.

Những ý tưởng này được chuyển hóa đáng kể trên Lexus ES 2026, dù chiếc sedan thương mại không phải bản sao nguyên mẫu của LF-ZC.

Lexus ES thế hệ thứ 8: Thay đổi toàn diện từ ngoại hình đến nội thất

Phần đầu xe gây chú ý với cụm đèn LED thanh mảnh, tạo hình chữ L đặc trưng, kết hợp các đường nét thân xe tối giản. Thay vì duy trì hình ảnh quen thuộc của những thế hệ trước, ES mới sở hữu diện mạo có phần táo bạo hơn, với tỷ lệ thân xe kéo dài và đường mui vuốt nhẹ về phía sau.

Kích thước xe cũng được gia tăng đáng kể. Lexus ES thế hệ mới có chiều dài 5.145 mm, chiều dài cơ sở 2.950 mm, qua đó hướng đến việc cải thiện không gian dành cho hành khách, đặc biệt ở hàng ghế phía sau.

Lexus ES mới mang đến hai tùy chọn truyền động là động cơ xăng hybrid và thuần điện.

Bên trong cabin, Lexus tiếp tục theo đuổi phong cách tối giản nhưng chú trọng trải nghiệm sử dụng. Khu vực bảng táp-lô được thiết kế gọn gàng, kết hợp màn hình giải trí trung tâm kích thước lớn với màn hình hiển thị thông tin dành cho người lái.

ES thế hệ mới được trang bị màn hình giải trí 14 inch và màn hình thông tin 12,3 inch, cùng hệ thống hỗ trợ an toàn Lexus Safety System+ thế hệ mới. Xe không chỉ tạo khác biệt bằng công nghệ mà còn chú trọng đến những yếu tố mang tính cảm xúc.

Khoang lái tiếp tục phát triển theo triết lý Tazuna, trang bị vô-lăng 3 chấu mới.

Trên phiên bản thuần điện, vật liệu Bamboo Layering với hiệu ứng vân tre kết hợp hệ thống chiếu sáng bề mặt tạo nên không gian nội thất có chiều sâu. Đây là cách Lexus đưa những chất liệu gợi liên tưởng đến văn hóa Nhật Bản vào một thiết kế hiện đại, thay vì sử dụng các chi tiết trang trí cầu kỳ.

Hệ thống ghế ngồi thế hệ mới được phát triển theo hướng thanh mảnh, kết hợp cấu trúc công thái học nhằm hỗ trợ cơ thể tự nhiên hơn. Cách bố trí này đồng thời tạo thêm khoảng không gian cho hành khách phía sau, một yếu tố đặc biệt quan trọng đối với sedan hạng sang thường được sử dụng với tài xế hoặc phục vụ nhu cầu di chuyển của gia đình.

Khoảng cách giữa hai hàng ghế được tối ưu theo định hướng “Pleasant Time for All Seats”.

Hệ thống âm thanh Mark Levinson 17 loa tiếp tục là điểm nhấn trong trải nghiệm cabin. Khi kết hợp cùng khả năng cách âm và sự êm ái đặc trưng của Lexus, khoang nội thất được định hướng trở thành không gian thư giãn, nơi người sử dụng có thể tách biệt phần nào với sự ồn ào bên ngoài.

Lexus ES 350h: Hướng đến sự êm ái và tiết kiệm nhiên liệu

Hai phiên bản ES 350h sử dụng hệ thống hybrid thế hệ thứ 6, kết hợp động cơ xăng 2.5L với mô-tơ điện. Tổng công suất hệ thống đạt 244 mã lực, đi kèm hộp số e-CVT. Điểm đáng chú ý của hệ thống hybrid tự sạc nằm ở khả năng phối hợp giữa động cơ xăng và mô-tơ điện trong quá trình vận hành.

Điều này giúp xe có thể di chuyển êm ái ở tốc độ thấp, đồng thời giảm mức tiêu thụ nhiên liệu trong điều kiện phù hợp. Với những khách hàng thường xuyên sử dụng xe trong đô thị hoặc di chuyển đường dài, ES 350h tiếp tục hướng đến trải nghiệm quen thuộc của Lexus: sự yên tĩnh, mượt mà và thoải mái.

Lexus ES 500e: Lần đầu có phiên bản thuần điện tại Việt Nam

Khác với hai phiên bản hybrid, ES 500e sử dụng hệ truyền động thuần điện với hai mô-tơ và hệ dẫn động bốn bánh DIRECT4. Công nghệ này cho phép phân bổ mô-men xoắn giữa hai cầu linh hoạt theo điều kiện vận hành, hướng đến khả năng kiểm soát và độ ổn định tốt hơn.

Việc bổ sung ES 500e cũng đánh dấu bước chuyển đáng chú ý của dòng sedan này tại Việt Nam, khi khách hàng có thể lựa chọn giữa hệ truyền động hybrid và xe điện chạy pin mà không phải thay đổi dòng sản phẩm. Lexus ES thế hệ mới cho thấy sự chuyển dịch rõ rệt của thương hiệu Nhật Bản trong phân khúc sedan hạng sang.

Điều đáng chú ý là Lexus không lựa chọn một hướng đi duy nhất. ES 350h tiếp tục phục vụ nhóm khách hàng ưu tiên sự êm ái, tiết kiệm nhiên liệu và tính tiện dụng của hybrid tự sạc, trong khi ES 500e mở ra lựa chọn dành cho những người muốn trải nghiệm xe điện nhưng vẫn sang trọng, yên tĩnh và chất lượng hoàn thiện.

Việc bổ sung phiên bản thuần điện bên cạnh hybrid cho thấy Lexus đang mở rộng lựa chọn công nghệ trên dòng xe vốn được biết đến với sự êm ái và tính thực dụng của một mẫu sedan hạng sang. Với mức giá từ 2,34 tỷ đồng, xe mới tiếp tục hướng đến nhóm khách hàng tìm kiếm một mẫu sedan cao cấp phục vụ nhu cầu sử dụng hàng ngày, đồng thời mang đến lựa chọn điện hóa đa dạng hơn trong phân khúc.

Bảng giá niêm yết tất cả các phiên bản của dòng ES thế hệ mới: