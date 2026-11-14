Ngắm VinFast VF6 mới có những gì đặc biệt?

Việc ra mắt phiên bản mới, với những điều chỉnh về thiết kế, công nghệ và tính năng không chỉ giúp VF 5 và VF 6 mới ngày càng phù hợp với nhu cầu và thị hiếu của đông đảo khách hàng mà còn duy trì vị thế của những mẫu xe dẫn dắt thị trường.

Kích thước VF 6 mới Dài x Rộng x Cao lần lượt là 4.246 x 1.827 x 1.616 (mm), trục cơ sở dài 2.730 mm, tạo tỷ lệ thân xe cân đối, thể thao và giúp tối ưu không gian cabin. Xe sở hữu thiết kế nội, ngoại thất hoàn toàn mới, với điểm nhấn nằm ở cụm đèn trước và sau, tay nắm cửa bán ẩn và mâm cỡ lớn 19 inch phối ốp khí động học.

Nội thất xe được thiết kế tối giản theo phong cách hiện đại và tinh tế, với màn hình trung tâm cỡ lớn đặt chính giữa táp-lô, cùng một màn hình hiển thị thông số vận hành đặt phía sau vô-lăng. Vô-lăng thiết kế mới kết hợp hài hòa với ghế ngồi thể thao và bệ tì tay tiện dụng, tích hợp đế sạc không dây cho smartphone.

Xe cũng được trang bị nhiều công nghệ, tiện nghi tiên tiến như: hệ thống âm thanh chất lượng cao được tinh chỉnh bởi Arkamys; cốp điện; điều hòa tự động hai vùng tích hợp công nghệ kiểm soát chất lượng không khí, ion hóa và lọc Combi PM 1.0; trợ lý ảo tiếng Việt phiên bản 3.0; tính năng cập nhật phần mềm từ xa qua giao thức không dây OTA...

Kích thước VF 6 mới Dài x Rộng x Cao lần lượt là 4.246 x 1.827 x 1.616 (mm).

Về an toàn, VF 6 mới được thiết kế hướng tới tiêu chuẩn ASEAN NCAP 5 sao, với 6 túi khí, cảm biến đỗ xe trước và camera 360. Xe được trang bị hệ thống ADAS với nhiều tính năng hỗ trợ người lái trên cao tốc và khi tắc đường, có khả năng nhận biết biển báo giao thông và điều chỉnh tốc độ thông minh.

Về vận hành, VF 6 mới sở hữu động cơ điện công suất 130 kW và mô-men xoắn cực đại 250Nm, cho khả năng tăng tốc mượt và phản hồi nhanh. Quãng đường di chuyển sau mỗi lần sạc đầy lên đến 510 km (phiên bản Comfort) giúp VF 6 mới đáp ứng tốt mọi nhu cầu di chuyển hàng ngày của người dùng.

Nội thất xe được thiết kế tối giản theo phong cách hiện đại và tinh tế, với màn hình trung tâm cỡ lớn.

Trong giai đoạn mở cọc sớm từ ngày 12/11 đến hết ngày 18/11/2026, khách hàng sẽ được nhận ngay ưu đãi 10 triệu đồng cho VF 5 và 15 triệu đồng cho VF 6, bằng đúng chi phí cọc của hai mẫu xe trên. VF 6 mới có hai phiên bản gồm: VF 6 Comfort (giá niêm yết 646 triệu đồng) và VF 6 Premium (giá niêm yết 715 triệu đồng).