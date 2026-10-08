Lexus LX600h được bổ sung thêm phiên bản F Sport

Sau nhiều năm chờ đợi, khách hàng tại thị trường nội địa Nhật Bản đã chính thức được trải nghiệm phiên bản F Sport trên Lexus LX, đi kèm hàng loạt cải tiến về hệ thống treo và cảm giác lái cho toàn bộ dải sản phẩm.

Sau khi ra mắt tại Mỹ và Trung Đông từ cuối năm 2021, gói trang bị thể thao F Sport hiện đã cập bến thị trường quê nhà Nhật Bản trên dòng SUV chủ lực Lexus LX. Cùng với sự bổ sung này, Lexus cũng đồng thời tiến hành tinh chỉnh chassis cho tất cả các phiên bản LX, hứa hẹn sẽ sớm áp dụng cho các thị trường quốc tế khác trong thời gian tới.

Tại Nhật Bản, Lexus LX mới có giá khởi điểm từ 15,6 triệu Yên,

Biến thể F Sport mới được cung cấp cho cả phiên bản động cơ xăng LX 600 và bản Hybrid LX 700h, xuất hiện bên cạnh các cấu hình tiêu chuẩn, bản địa hình Overtrail+ và bản siêu sang Executive. Về thiết kế, Lexus LX F Sport sở hữu diện mạo đậm chất thể thao với lưới tản nhiệt đặc trưng, cản trước tái thiết kế và logo F Sport hiện diện ở ngoại thất. Xe đi kèm bộ mâm hợp kim rèn 22 inch màu đen kết hợp cùm phanh sơn đỏ nổi bật.

Khách hàng chọn bản F Sport sẽ có thêm tùy chọn màu sơn xám Neutrino Gray độc quyền cùng không gian nội thất phối màu đỏ Flare Red. Cabin xe được trang bị ghế thể thao, các chi tiết ốp nhôm Hadori lấy cảm hứng từ thanh kiếm Nhật Bản, ốp bệ cửa hàng hiệu, bàn đạp nhôm cùng vô-lăng và cần số bọc da đục lỗ.

Về mặt vận hành, bản F Sport nhận được sự tinh chỉnh riêng biệt cho hệ thống giảm chấn hiệu suất cao, hệ thống treo thích ứng (AVS) và trợ lực lái điện (EPS), kết hợp cùng vi sai hạn chế trượt Torsen ở cầu sau giúp tối ưu khả năng vào khúc ôm cua.

Đối với các phiên bản còn lại, các kỹ sư Lexus đã cải thiện cảm giác lái và đặc tính của hệ thống treo, mang lại khả năng vận hành linh hoạt và mượt mà hơn. Bản LX 600 tiêu chuẩn sử dụng mâm nhôm 20 inch chấu đôi phủ lớp sơn tối màu, trong khi bản Overtrail+ hướng tới địa hình được trang bị bộ lốp 265/70R18 dày dặn hơn.

Cấu trúc lốp và gai lốp của Overtrail+ đã được tối ưu để giảm tiếng ồn khi đi trên đường nhựa, đồng thời bổ sung các khối gai ở hông lốp để tăng độ bám. Lexus cũng bổ sung thêm tùy chọn màu sơn trắng White Nova Glass Flake cho toàn bộ dải sản phẩm LX.

Lexus LX giữ nguyên hai tùy chọn trang bị động cơ: Lexus LX 600 được trang bị khối động cơ xăng V6, dung tích 3.5L tăng áp đôi, cho công suất 409 mã lực và mô-men xoắn cực đại 650 Nm. Lexus LX 700h được cung cấp hệ truyền động Hybrid kết hợp giữa động cơ V6, dung tích 3.5L tăng áp đôi và mô-tơ điện, cho tổng công suất 457 mã lực và mô-men xoắn 790 Nm. Cả hai phiên bản đều đi kèm hộp số tự động 10 cấp Direct Shift và hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian.

Thị trường nội địa Nhật Bản đã được trải nghiệm phiên bản F Sport trên Lexus LX.

Tại Nhật Bản, Lexus LX mới có giá khởi điểm từ 15,6 triệu Yên tương đương 2,6 tỷ đồng cho bản LX 600 tiêu chuẩn. Biến thể LX 600 F Sport mới có giá 17 triệu Yên tương đương hơn 2,8 tỷ đồng, trong khi bản LX 700h F Sport có giá 18 triệu Yên tương đương hơn 3 tỷ đồng. Cao cấp nhất là bản 4 chỗ LX 700h Executive với mức giá 22,1 triệu Yên tương đương 3,7 tỷ đồng.