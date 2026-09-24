Lexus ES thế hệ mới chốt lịch ra mắt tại Việt Nam

Lexus ES thế hệ thứ tám dự kiến được giới thiệu tại Việt Nam với hai phiên bản hybrid và một phiên bản thuần điện ES 500e. Theo thông tin từ đại lý, Lexus ES thế hệ mới sẽ a mắt tại TP.HCM vào ngày đầu tháng 10 tới đây. Mẫu sedan hạng sang dự kiến được phân phối với ba phiên bản, gồm hai bản hybrid ES 350h và một bản thuần điện ES 500e. Hai phiên bản ES 350h được dự kiến có giá lần lượt 2,36 tỷ và 2,58 tỷ đồng.

Trong khi đó, ES 500e có giá dự kiến khoảng 2,98 tỷ đồng. Đây là lần đầu Lexus ES tại Việt Nam có thêm lựa chọn thuần điện bên cạnh hệ truyền động hybrid quen thuộc. Lexus ES thế hệ thứ tám được phát triển trên nền tảng TNGA-K cải tiến. Xe có chiều dài x rộng x lần lượt là 5.140 x 1.920 mm và chiều dài cơ sở 2.950 mm, lớn hơn đáng kể so với thế hệ trước.

Ngoại thất áp dụng ngôn ngữ thiết kế "Clean Tech × Elegance", với phần đầu xe sắc nét, thân xe nhiều đường gân và các mảng khối lớn. Tổng thể mang phong cách hiện đại, đồng thời vẫn duy trì những đặc trưng nhận diện của Lexus.

Khoang nội thất cũng được thay đổi mạnh theo hướng tối giản và công nghệ. Điểm nhấn gồm màn hình trung tâm 14 inch, bảng đồng hồ kỹ thuật số 12,3 inch cùng hệ thống thông tin giải trí Lexus Interface thế hệ mới. Xe cũng được trang bị gói an toàn chủ động Lexus Safety System+ 4.0. Ở các thị trường quốc tế, phiên bản cao cấp còn có hàng ghế sau chỉnh điện, tích hợp sưởi, thông gió, massage và đệm đỡ chân.

Hai lựa chọn hybrid và một bản thuần điện

Thông số dành riêng cho thị trường Việt Nam chưa được công bố chính thức. Theo cấu hình quốc tế, ES 350h sử dụng động cơ xăng, dung tích 2.5L kết hợp mô-tơ điện và hộp số e-CVT, cho công suất tối đa 243 mã lực cùng mô-men xoắn cực đại 235 Nm.

Đáng chú ý hơn là ES 500e. Phiên bản này sử dụng hai mô-tơ điện đặt trên hai cầu, đạt tổng công suất 338 mã lực. Cung cấp năng lượng cho xe là bộ pin 74,7 kWh, cho phạm vi di chuyển tối đa khoảng 402 km sau mỗi lần sạc đầy. ES 500e hỗ trợ sạc nhanh DC công suất tối đa 150 kW, với thời gian sạc từ 10% lên 80% khoảng 28 phút trong điều kiện lý tưởng.

Sau khi bán tại Việt Nam, ES 350h sẽ cạnh tranh với các mẫu sedan hạng sang như Mercedes-Benz E-Class, BMW 5 Series và Audi A6. Trong khi đó, ES 500e có thể tạo ra một lựa chọn khác biệt trong nhóm sedan hạng sang thuần điện, khi Mercedes-Benz EQE và BMW i5 hiện chưa được phân phối chính hãng tại Việt Nam.