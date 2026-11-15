Yamaha trình làng xe máy điện Xenter E: Thiết kế "đã mắt", đi 108 km/lần sạc

Khác với phong cách thiết kế thể thao, có phần cầu kỳ trên nhiều mẫu xe Yamaha, Xenter E sở hữu diện mạo tối giản và thiên về tính thực dụng. Phần đầu xe nổi bật với yếm trước tạo hình riêng biệt, cụm đèn pha nhỏ gọn hình lục giác cùng dải đèn định vị ban ngày bố trí theo chiều dọc. Xe còn có yên thiết kế hai tầng, chắn bùn trước trọng lượng nhẹ và chắn bùn sau bản rộng.

Xe sở hữu bộ vành hợp kim 16 inch ở cả hai bánh, kết hợp lốp trước kích thước 100/80 và lốp sau 120/80. Cấu hình bánh lớn giúp xe duy trì độ ổn định và cải thiện sự êm ái khi di chuyển qua những đoạn đường gồ ghề, mặt đường lát đá hoặc khu vực có đường ray tàu.

Xenter E sử dụng hệ truyền động điện eAxle mới, tích hợp động cơ nam châm vĩnh cửu làm mát bằng không khí, bộ điều khiển và hộp giảm tốc trong một cụm thống nhất. Động cơ có công suất tối đa 7,5 kW, tương đương khoảng 10 mã lực, cùng mô-men xoắn cực đại 33,35 Nm. Sức mạnh được truyền tới bánh sau thông qua dây đai, mang lại khả năng vận hành tương đương xe tay ga sử dụng động cơ xăng dung tích 125 cc.

Người lái có thể lựa chọn ba chế độ vận hành gồm S, T và E. Trong đó, chế độ S hướng đến khả năng vận hành thể thao, chế độ T phù hợp với nhu cầu di chuyển thường ngày, còn chế độ E ưu tiên tiết kiệm năng lượng để kéo dài quãng đường hoạt động. Xe cũng có hệ thống phanh tái tạo năng lượng, với mức độ thu hồi thay đổi tùy theo chế độ được lựa chọn.

Xe sử dụng bộ pin lithium-ion dung lượng 3,5 kWh, thiết kế dạng chữ L và bố trí trong khung xe. Theo công bố của Yamaha, Xenter E có thể di chuyển tối đa 108 km sau mỗi lần sạc đầy. Cách bố trí pin này giúp duy trì sàn để chân phẳng, đồng thời dành không gian cho khoang chứa đồ dưới yên. Bộ pin đạt chuẩn IP67 về khả năng chống bụi và nước, được bảo vệ bằng lớp vỏ chuyên dụng.

Yamaha trang bị cho Xenter E bộ sạc tích hợp công suất 800 W, cho phép sạc pin từ 0% lên 100% trong khoảng 5,5 giờ. Ngoài nguồn điện gia dụng, người dùng có thể tiếp cận mạng lưới trạm sạc công cộng thông qua dịch vụ YOU Charge của hãng, dự kiến triển khai từ đầu năm 2027.

Xenter E sử dụng khung sườn underbone hoàn toàn mới, được thiết kế nhằm cân bằng giữa độ cứng vững và trọng lượng. Xe có chiều cao yên 790 mm, phuộc ống lồng phía trước với hành trình 100 mm và giảm xóc đôi phía sau với hành trình 97 mm. Hệ thống phanh sử dụng đĩa kích thước 245 mm ở cả hai bánh, tích hợp chống bó cứng phanh ABS.

Các trang bị công nghệ trên Xenter E gồm màn hình TFT 5 inch, hỗ trợ hiển thị tình trạng pin, thông tin bảo dưỡng, dẫn đường từng chặng và vị trí đỗ xe. Ngoài ra, mẫu xe còn có cổng sạc USB Type-C và hệ thống khởi động bằng khóa thông minh, hướng đến sự thuận tiện trong quá trình sử dụng hằng ngày.

Dự kiến xe máy điện Xenter E sẽ được bán ra thị trường vào năm 2027, tuy nhiên hãng chưa đưa ra kế hoạch cụ thể.