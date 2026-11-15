Honda Giorno+ cũ độ kiểng nâng giá trị lên 210 triệu đồng

Honda Giorno+ là mẫu xe tay ga mang phong cách Neo-Retro, kết hợp kiểu dáng bo tròn cổ điển với những đường nét hiện đại. Xe được Honda phát triển và sản xuất tại Thái Lan, hướng đến nhóm khách hàng trẻ yêu thích thiết kế thời trang, khác biệt.

Tại Việt Nam, Giorno+ không nằm trong danh mục sản phẩm phân phối chính hãng của Honda mà chủ yếu xuất hiện thông qua các đơn vị nhập khẩu tư nhân. Vì vậy, mẫu xe này có số lượng lưu hành hạn chế hơn những dòng xe tay ga phổ thông như Honda Vision, Lead hay SH Mode.

Chiếc Honda Giorno+ trong bài thuộc đời 2025, được nhập khẩu từ Thái Lan và thuộc sở hữu của anh Đinh Nguyễn Minh Chánh (TP. HCM). Chiếc xe gây chú ý với ngoại hình được nâng cấp, đầu tư trang bị loạt phụ tùng hàng hiệu cực chất.

Theo anh Minh Chánh, riêng chiếc Giorno+ đời 2025 có giá mua 120 triệu đồng. Sau khi sở hữu, anh tiếp tục đầu tư thêm biển số và nhiều phụ kiện để cá nhân hóa chiếc xe.

Chiếc Honda Giorno+ trong bài thuộc đời 2025, được nhập khẩu từ Thái Lan và thuộc sở hữu của anh Đinh Nguyễn Minh Chánh (TP. HCM)

Đầu tư dàn đồ chơi hiệu, nâng tổng giá trị xe lên tới 210 triệu đồng

Điểm đáng chú ý trên chiếc Giorno+ là loạt phụ kiện được nâng cấp ở hệ thống phanh, giảm xóc và các chi tiết trang trí. Phần ngoại hình được làm lại với bộ tem custom phong cách Thái Lan. Với hình tượng "chú lợn" xinh xắn được chủ xe lựa chọn theo tuổi của mình, kết hợp các đường sọc màu hồng trên nền dàn áo trắng xám. Được biết, chủ xe đầu tư trang trí lại xe để trặng vợ mình.

Chiếc Honda Giorno+ gây chú ý với loạt phụ kiện được nâng cấp ở hệ thống phanh, giảm xóc và các chi tiết trang trí.

Ở bánh trước, xe được nâng cấp đĩa phanh 128, đi kèm dây dầu có đầu ngắt dầu MFZ và heo dầu MFZ Moto3. Khu vực tay lái sử dụng tay thắng 128 và cùm tăng tốc Kohken.

Hệ thống giảm xóc phía sau được thay bằng phuộc Ohlins TTX, có bình dầu rời và lò xo màu vàng. Đây là một trong những món đồ chơi đáng chú ý trên bản độ, thay thế cho phuộc nguyên bản của xe.

Hệ thống giảm xóc phía sau của chiếc Honda Giorno+ được thay bằng phuộc Ohlins TTX, có bình dầu rời và lò xo màu vàng.

Ngoài ra, chiếc Giorno+ còn được trang bị cổ pô titan, bộ ốc inox gia công, che két nước CNC cùng nhiều chi tiết CNC của các thương hiệu TBT và Revolution. Những phụ kiện này chủ yếu tập trung vào hoàn thiện ngoại hình và nâng cấp các bộ phận trên xe.

Giorno+ là mẫu xe tay ga sử dụng động cơ eSP+ dung tích 124,77cc, xi-lanh đơn, 4 van, làm mát bằng dung dịch, kết hợp hộp số vô cấp CVT. Tùy phiên bản, xe được trang bị hệ thống phanh CBS hoặc ABS bánh trước, khóa thông minh Smart Key và hệ thống đèn LED.

Xe Honda Giorno+ được trang bị hệ thống phanh CBS hoặc ABS bánh trước, khóa thông minh Smart Key và hệ thống đèn LED.

Theo chia sẻ của chủ nhân, chi phí nâng cấp phụ kiện cho chiếc Giorno+ vào khoảng 55-60 triệu đồng. Bên cạnh đó, anh chi 25 triệu đồng để sở hữu biển số. Như vậy, tổng giá trị chiếc xe được chủ nhân ước tính khoảng 210 triệu đồng.

Mức đầu tư này cao hơn đáng kể so với giá một chiếc Giorno+ nguyên bản. Tại thời điểm năm 2025, xe nhập khẩu tư nhân thường được chào bán quanh mức 110-120 triệu đồng tùy phiên bản và cửa hàng. Hiện nay, Giorno+ đời mới cũng được các đơn vị nhập khẩu tư nhân chào bán ở mức khoảng 100-113 triệu đồng.

Như vậy, giá trị chiếc xe sau khi độ gần gấp đôi một chiếc Giorno+ nguyên bản đời mới. Phần chênh lệch đến từ phụ kiện nâng cấp, biển số và chi phí cá nhân hóa theo sở thích của chủ xe, thay vì thay đổi về động cơ hay công suất.