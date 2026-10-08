Lexus giới thiệu bộ đôi ES Hybrid và thuần điện thế hệ mới

Lexus Việt Nam vừa giới thiệu ES thế hệ thứ 8 với sự thay đổi toàn diện về thiết kế, nền tảng vận hành và công nghệ. ES đánh dấu bước chuyển mình quan trọng khi trở thành dòng sedan đầu tiên của thương hiệu sở hữu dải sản phẩm thuần điện hóa tại thị trường Việt Nam, bao gồm hai bản Hybrid (ES 350h Premium, ES 350h Luxury) và một bản thuần điện (ES 500e).

Lấy cảm hứng từ mẫu xe ý tưởng LF-ZC, Lexus ES thế hệ mới khoác lên mình ngôn ngữ thiết kế "Clean Tech x Elegance". Thân xe dáng con suốt kết hợp cùng cụm đèn trước chữ L phân tầng và dải đèn hậu L-signature độc lập.

Lexus Việt Nam vừa giới thiệu ES thế hệ thứ 8 với sự thay đổi toàn diện về thiết kế.

Kích thước của xe được gia tăng đáng kể với chiều dài tổng thể đạt 5.145 mm (tăng 170 mm) và chiều dài cơ sở 2.950 mm (tăng 80 mm) so với bản tiền nhiệm. Cấu trúc này không chỉ mang tới tỷ lệ thân xe bề thế hơn mà còn mở rộng tối đa không gian cabin.

Khoảng cách giữa hai hàng ghế được tối ưu theo định hướng “Pleasant Time for All Seats”. Ghế ngồi thế hệ mới thiết kế thanh mảnh, cấu trúc công thái học đa lớp nâng cao vị trí ngồi, hỗ trợ việc ra vào cabin và tầm quan sát.

Kích thước của xe được gia tăng đáng kể với chiều dài tổng thể đạt 5.145 mm (tăng 170 mm).

Khoang lái tiếp tục phát triển theo triết lý Tazuna, trang bị vô-lăng 3 chấu mới, cần số điện tử, màn hình kỹ thuật số 12,3 inch, hiển thị thông tin trên kính lái (HUD) cùng nút điều khiển ẩn thông minh. Bề mặt nội thất điểm xuyết hệ thống âm thanh 17 loa Mark Levinson, đèn chiếu sáng bề mặt và tùy chọn ốp Bamboo Layering.

Nền tảng vận hành Hybrid và Thuần điện

Lexus ES mới mang đến hai tùy chọn truyền động: bao gồm hệ thống Hybrid 2.5L thế hệ thứ 6: Sử dụng động cơ xăng 2.5L hiệu suất nhiệt cao kết hợp hộp số hybrid nối tiếp - song song hoàn toàn mới, tối ưu hóa sự phối hợp giữa động cơ đốt trong và pin nhằm duy trì độ êm ái, giảm thiểu độ ồn và rung động (NVH).

Phiên bản thuần điện ES 500e: Trang bị hai mô-tơ điện cùng hệ dẫn động bốn bánh toàn thời gian DIRECT4, có khả năng phân bổ mô-men xoắn linh hoạt giữa cầu trước và cầu sau từ 0:100 đến 100:0. Xe tích hợp chế độ lái giả lập số sàn điều khiển qua lẫy chuyển số, kết hợp phản hồi chân ga và âm thanh.

Bộ pin lithium-ion đặt dưới sàn xe giúp hạ thấp trọng tâm, hỗ trợ chuẩn sạc CCS2 cùng hệ thống quản lý nhiệt độ pin tự động. ES là dòng xe đầu tiên áp dụng gói công nghệ an toàn Lexus Safety System+ 4.0 (LSS+ 4), bổ sung tính năng Hỗ trợ nhận diện biển báo giao thông (RSA) và Cảnh báo phương tiện phía trước khởi hành (TMN). Cùng với đó là hệ thống gương chiếu hậu kỹ thuật số tích hợp tính năng rửa camera và camera toàn cảnh hỗ trợ quan sát khi vào cua.

Giá bán và chính sách bảo hành

Khoang lái xe Lexus ES500e.

Nội thất bên trong xe Lexus ES500e

Khách hàng mua xe được hưởng chính sách bảo hành lên tới 10 năm/không giới hạn km cho phiên bản Hybrid (áp dụng cho xe và pin), và 10 năm/185.000 km cho bản thuần điện. Ngoài ra, xe đi kèm gói bảo dưỡng miễn phí 3 năm/60.000 km.

Riêng chủ sở hữu bản ES 500e được hỗ trợ lắp đặt miễn phí trụ sạc AC 22 kW tại nhà và miễn phí sạc 24/7 tại hệ thống đại lý Lexus chính hãng. Lexus ES thế hệ mới được phân phối với 7 màu ngoại thất (bổ sung màu Xám lam - SOU) và 3 màu nội thất (bổ sung màu Trắng - White). Xe hiện đã xuất hiện tại hệ thống đại lý Lexus chính hãng ở Hà Nội và TP.HCM.

Khoang lái xe Lexus ES350h.

Nội thất bên trong xe Lexus ES350h

Bảng giá chi tiết các phiên bản Lexus ES thế hệ mới (Đã bao gồm 10% VAT):