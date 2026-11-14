Những hành vi gây sốc trong xe được camera AI 'tóm' được

Những hình ảnh mới được công bố từ hệ thống camera tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) tại Anh cho thấy hàng loạt hành vi vi phạm giao thông đáng báo động. Đáng chú ý, không ít tài xế bị phát hiện vừa lái xe vừa sử dụng điện thoại, trong khi trẻ em trên xe không được thắt dây an toàn đúng cách.

Các hình ảnh do hệ thống camera Acusensus ghi lại, được tổ chức Vision Zero South West chia sẻ với tờ The Sun, phản ánh nhiều tình huống lái xe nguy hiểm.

Trong một bức ảnh, camera ghi lại cảnh một em bé ngồi trên ghế an toàn dành cho trẻ em ở hàng ghế phụ phía trước nhưng không được thắt dây an toàn đúng cách. Đây là hành vi đặc biệt nguy hiểm, bởi trẻ nhỏ có thể bị chấn thương nghiêm trọng nếu xe phanh gấp hoặc xảy ra va chạm.

Theo quy định tại Anh, tài xế chở trẻ em dưới 14 tuổi không sử dụng ghế an toàn phù hợp hoặc không thắt dây an toàn đúng quy cách có thể bị phạt tới 500 bảng Anh (khoảng 17 triệu đồng).

Một hình ảnh khác cho thấy một người ngồi trong xe sử dụng điện thoại để nhắn tin, trong khi người bên cạnh điều khiển vô lăng bằng một tay. Hành vi này không chỉ khiến tài xế mất tập trung mà còn làm giảm khả năng kiểm soát phương tiện khi có tình huống bất ngờ.

Tại Anh, người điều khiển phương tiện có trách nhiệm duy trì khả năng kiểm soát hoàn toàn chiếc xe. Việc sử dụng điện thoại cầm tay khi lái xe có thể khiến tài xế bị phạt 6 điểm trên giấy phép lái xe và khoản tiền phạt lên tới 600 bảng Anh (gần 19,8 triệu đồng).

Một trường hợp khác cũng được camera ghi lại khi tài xế vừa cầm điện thoại, vừa nhìn sang máy tính bảng của hành khách. Đây là hành vi gây mất tập trung nghiêm trọng, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn cho cả người trên xe và những phương tiện xung quanh.

Những hình ảnh trên được công bố trong bối cảnh Anh đang mở rộng thử nghiệm hệ thống camera AI trên nhiều tuyến đường giao thông quan trọng, trong đó có một số đoạn cao tốc M5 gần Devon.

Trước đó, các đợt thử nghiệm tại Devon và Cornwall đã phát hiện hơn 8.500 trường hợp vi phạm, bao gồm hơn 5.400 trường hợp không thắt dây an toàn và khoảng 3.100 trường hợp sử dụng điện thoại khi lái xe.

Tại một số khu vực thuộc vùng West Midlands, hệ thống camera tương tự cũng ghi nhận khoảng 19.000 tài xế vi phạm chỉ trong vòng 2 tuần.

Công nghệ này sử dụng camera chuyên dụng đặt trên cao để ghi lại hình ảnh bên trong khoang lái. Sau đó, hệ thống AI phân tích hình ảnh nhằm nhận diện các hành vi như tài xế cầm điện thoại, không thắt dây an toàn hoặc trẻ em không được bảo vệ đúng quy định.

Những trường hợp có dấu hiệu vi phạm sẽ được chuyển đến cơ quan chức năng để kiểm tra, xác minh trước khi đưa ra quyết định xử lý.

Ông Adrian Leisk, Trưởng bộ phận an toàn giao thông thuộc Cảnh sát Devon và Cornwall, cảnh báo việc sử dụng điện thoại khi lái xe làm tăng đáng kể nguy cơ xảy ra va chạm nghiêm trọng, đặc biệt trên đường cao tốc, nơi dòng phương tiện có thể bất ngờ giảm tốc độ.

Ông cũng nhấn mạnh, người không thắt dây an toàn có nguy cơ tử vong cao gấp đôi so với người sử dụng dây an toàn khi xảy ra tai nạn.

Việc mở rộng camera AI được xem là một trong những giải pháp giúp lực lượng chức năng tại Anh giám sát giao thông hiệu quả hơn, nhất là với những hành vi vi phạm khó phát hiện bằng các camera giám sát thông thường.