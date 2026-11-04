Ngân hàng thanh lý xe sang Lexus GX470, Audi Q5 cũ giá rẻ

Thị trường ô tô cũ tại Việt Nam đang xuất hiện nguồn cung đáng chú ý từ các ngân hàng, cơ quan nhà nước. Đây chủ yếu là những phương tiện được thu hồi từ tài sản bảo đảm cho các khoản vay, xe phục vụ công tác hoặc tài sản bị kê biên để thi hành án.

Khác với xe được chủ sở hữu trực tiếp rao bán, ô tô thanh lý thường được đưa ra đấu giá theo giá khởi điểm và hiện trạng tài sản tại thời điểm bàn giao. Đáng chú ý, trong danh sách này có không ít mẫu xe sang, SUV hạng sang từng có giá hàng tỷ đồng nhưng hiện chỉ được định giá vài trăm triệu đồng.

Đây là cơ hội để người mua tiếp cận những dòng xe cao cấp với số tiền ban đầu thấp hơn đáng kể. Tuy nhiên, giá khởi điểm hấp dẫn chưa đồng nghĩa với việc chiếc xe có thể sử dụng ngay hoặc không phát sinh chi phí. Tình trạng kỹ thuật, lịch sử bảo dưỡng, số km đã đi và hồ sơ pháp lý là những yếu tố cần được kiểm tra kỹ trước khi quyết định tham gia đấu giá.

Một trong những mẫu xe đáng chú ý là Lexus GX470 đời 2009 được Ngân hàng VPBank đưa ra thanh lý với giá 563 triệu đồng. Đây là mẫu SUV hạng sang cỡ trung sử dụng động cơ xăng, hộp số tự động và đã vận hành khoảng 200.000km.

Theo thông tin giới thiệu, xe có ngoại thất màu đen bóng, lưới tản nhiệt mạ crôm với các thanh ngang và logo Lexus đặt chính giữa. Cụm đèn pha cỡ lớn, kính xe dán phim cách nhiệt tối màu. Đây là những đặc điểm thiết kế quen thuộc của GX470 thế hệ đầu tiên.

Lexus GX470 đời 2009 được Ngân hàng VPBank đưa ra thanh lý với giá 563 triệu đồng. Ảnh: VPBank

Trên thị trường xe cũ, Lexus GX470 đời 2009 có những chiếc được rao bán từ khoảng 595-650 triệu đồng, tùy tình trạng và cấu hình. Như vậy, mức giá khởi điểm 563 triệu đồng của ngân hàng thấp hơn khoảng 32 triệu đồng so với mức rao bán tham khảo. Tuy nhiên, chênh lệch này chưa thực sự lớn, nhất là khi chiếc xe đã đi 200.000km và chưa có thông tin chi tiết về tình trạng động cơ, hộp số, hệ thống treo hay lịch sử bảo dưỡng.

Với số km đã đi khá lớn, người mua cần đặc biệt chú ý đến tình trạng vận hành thực tế. Ảnh: VPBank

Lexus GX470 sử dụng động cơ xăng V8 dung tích 4.7L, công suất khoảng 263 mã lực, mô-men xoắn cực đại 438Nm, kết hợp hộp số tự động 5 cấp và hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian. Xe có kết cấu khung gầm rời, hệ thống treo được thiết kế phục vụ cả nhu cầu di chuyển đường trường lẫn địa hình.

Ưu điểm của mẫu SUV Nhật Bản là động cơ V8 dung tích lớn, khả năng vận hành mạnh mẽ, khung gầm chắc chắn và không gian rộng rãi. Tuy nhiên, xe tiêu thụ nhiên liệu khá cao, tuổi đời đã khoảng 17 năm và có thể phát sinh chi phí lớn khi sửa chữa các hệ thống dẫn động bốn bánh, hệ thống treo hoặc phụ tùng đặc thù. Với số km đã đi khá lớn, người mua cần đặc biệt chú ý đến tình trạng vận hành thực tế.

Một mẫu SUV hạng sang khác được đưa ra thanh lý là Audi Q5 2.0 TFSI Quattro sản xuất năm 2014. Chiếc xe thuộc sở hữu của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) - Chi nhánh Thái Nguyên, có giá khởi điểm 470 triệu đồng.

Trên thị trường xe cũ, Audi Q5 đời 2014 hiện có những chiếc được rao bán khoảng 485-599 triệu đồng. Một số xe tại TP.HCM có giá chào bán quanh 499 triệu đồng. Như vậy, mức khởi điểm 470 triệu đồng của BIDV thấp hơn khoảng 15-130 triệu đồng so với các mức rao bán tham khảo.

Thiết kế Audi Q5 2.0 TFSI Quattro sản xuất năm 2014. Ảnh minh họa: Oto

Audi Q5 là mẫu SUV 5 chỗ thuộc phân khúc xe sang cỡ nhỏ, sử dụng hệ dẫn động bốn bánh Quattro. Phiên bản 2.0 TFSI đời 2014 được trang bị động cơ xăng 4 xi-lanh tăng áp, dung tích 1.984cc, công suất khoảng 225 mã lực, mô-men xoắn cực đại 350Nm, kết hợp hộp số tự động 8 cấp Tiptronic.

Xe có thiết kế đặc trưng của Audi với lưới tản nhiệt khung đơn, cụm đèn pha sắc nét và khoang nội thất sử dụng nhiều chi tiết hoàn thiện cao cấp. Trang bị tùy phiên bản gồm ghế bọc da chỉnh điện, điều hòa tự động, hệ thống giải trí MMI, cảm biến hỗ trợ đỗ xe và cửa sổ trời.

Ưu điểm của Audi Q5 là động cơ tăng áp có sức mạnh khá tốt, hệ dẫn động Quattro giúp tăng độ bám đường và khả năng vận hành ổn định. Tuy nhiên, xe đã hơn 10 năm tuổi, sử dụng nhiều hệ thống điện tử và công nghệ phức tạp. Các hạng mục như turbo, hộp số, hệ thống làm mát, hệ thống treo hay linh kiện điện tử có thể khiến chủ xe tốn kém nếu phát sinh hỏng hóc.

Nhiều đánh giá cho rằng, với xe sang đã qua sử dụng hơn 10-15 năm, giá mua ban đầu chỉ là một phần của bài toán tài chính. Chi phí sửa chữa, thay thế phụ tùng, bảo dưỡng và hoàn thiện các thủ tục pháp lý sau đấu giá có thể khiến tổng số tiền bỏ ra tăng đáng kể. Vì vậy, người mua cần kiểm tra trực tiếp phương tiện, xác minh hồ sơ và dự trù ngân sách sửa chữa trước khi quyết định xuống tiền.