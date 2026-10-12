Lexus trình làng mẫu xe RX mới, sớm có mặt tại Việt Nam

Lexus vừa giới thiệu phiên bản nâng cấp của dòng SUV hạng sang RX tại thị trường châu Á. Đáng chú ý, để tối ưu trải nghiệm vận hành cho mẫu xe gia đình này, hãng xe sang Nhật Bản đã đưa RX đến thử nghiệm trực tiếp tại đường đua khắc nghiệt Nürburgring Nordschleife (Đức).

Nürburgring Nordschleife vốn nổi tiếng với những bài thử dành cho xe thể thao và các mẫu xe hiệu suất cao. Tuy nhiên, Lexus đã lựa chọn địa điểm này trong quá trình phát triển phiên bản mới của RX. Theo Lexus, những đoạn đường có bề mặt không đồng nhất và nhiều vị trí nhấp nhô tại Nürburgring tạo điều kiện để hãng đánh giá và hiệu chỉnh hệ thống khung gầm.

Lexus vừa giới thiệu phiên bản nâng cấp của dòng SUV hạng sang RX tại thị trường châu Á.

Các thay đổi trên xe mới hướng tới việc cải thiện độ ổn định, đồng thời duy trì sự êm ái khi xe vận hành. Lexus cho biết, những tinh chỉnh này cũng giúp đặc tính vận hành của RX trở nên tuyến tính và tự nhiên hơn. Đây là những thay đổi tập trung chủ yếu vào cảm giác vận hành thay vì tạo ra một phiên bản thiên về hiệu suất.

Ngoài hệ thống khung gầm, xe mới còn được Lexus điều chỉnh một số chi tiết nhằm nâng cao tiện nghi sử dụng. Kính cửa trước được thay mới với khả năng cách nhiệt tốt hơn. Hệ thống Auto Hold cũng được nâng cấp, trong đó bổ sung chức năng ghi nhớ trạng thái thiết lập.

Đối với RX350 và RX350h 2027 tại Nhật Bản, Lexus bổ sung thêm gương chiếu hậu kỹ thuật số. Camera hành trình phía trước và phía sau cũng được đưa vào danh sách trang bị tiêu chuẩn trên dòng SUV này. Những thay đổi không làm thay đổi đáng kể thiết kế tổng thể của RX nhưng tập trung vào các tính năng phục vụ quá trình sử dụng hàng ngày.

Tại thị trường nội địa, Lexus RX 2027 có đến 4 tùy chọn động cơ khác nhau: Phiên bản tiêu chuẩn RX350 L được trang bị động cơ xăng I4, dung tích 2.4L tăng áp, dẫn động cầu trước, cho công suất 275 mã lực và mô-men xoắn 430 Nm.

Lexus bổ sung thêm gương chiếu hậu kỹ thuật số.

Biến thể hybrid RX350h sở hữu động cơ xăng, dung tích 2.4L kết hợp hai mô-tơ điện, cho tổng công suất đầu ra đạt 246 mã lực và mô-men xoắn 316 Nm. Lựa chọn hybrid sạc điện (PHEV) RX450+ sở hữu động cơ xăng, dung tích 2.5L cải tiến kết hợp hệ thống điện, cho tổng công suất 304 mã lực.

Phiên bản cao cấp nhất RX500h được trang bị động cơ tăng áp 2.4L kết hợp công nghệ hybrid, tạo ra công suất cực đại 366 mã lực cùng mô-men xoắn 550 Nm. Hiện tại, Lexus RX 2027 mới chỉ được phân phối tại Nhật Bản với mức giá dao động từ 7.040.000 đến 9.290.000 Yên tương đương khoảng 1,408 - 1,858 tỷ đồng. Kế hoạch ra mắt mẫu SUV này ở các thị trường quốc tế hiện chưa được thương hiệu công bố.