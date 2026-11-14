Đây là 10 mẫu ô tô khách Việt mua nhiều nhất tháng 10/2026

Tháng 10/2026, thị trường ô tô Việt Nam ghi nhận sự sụt giảm đáng kể về doanh số. Theo số liệu tổng hợp từ Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), VinFast và Hyundai Thành Công, tổng lượng ô tô tiêu thụ đạt 55.275 xe, giảm 7.315 xe, tương đương 11,7% so với tháng trước. Trong đó, các thành viên VAMA đạt 28.957 xe, giảm 6.137 xe; VinFast bàn giao 22.896 ô tô điện, còn Hyundai Thành Công tiêu thụ 3.422 xe.

Ở bảng xếp hạng 10 ô tô bán chạy nhất tháng 10, VinFast tiếp tục áp đảo khi chiếm tới 7 vị trí, trong đó 6 vị trí dẫn đầu đều thuộc về thương hiệu Việt. VF 3 đứng đầu với 3.960 xe, theo sau là VF 6 với 3.716 xe và VF 5 đạt 3.706 xe. Các vị trí tiếp theo lần lượt thuộc về VF 2 (3.405 xe), Limo Green (2.957 xe) và VF 8 (1.903 xe).

Mazda CX-5 là mẫu xe sử dụng động cơ đốt trong bán chạy nhất tháng với 1.617 xe, xếp thứ 7 toàn thị trường. Toyota Yaris Cross đứng thứ 8 với 1.327 xe, theo sát là VinFast VF MPV 7 với 1.319 xe. Kia Seltos khép lại top 10 với 1.273 xe. Đáng chú ý, Seltos trở lại bảng xếp hạng tháng này, trong khi Toyota Innova Cross và Mitsubishi Xforce không còn góp mặt.

Dưới đây là danh sách 10 mẫu ô tô bán chạy nhất tại Việt Nam tháng 10/2026