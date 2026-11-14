Đây là mẫu xe điện hoàn toàn mới VinFast VF5 vừa nhận cọc

VF 5 và VF 6 là hai mẫu xe dẫn đầu phân khúc A-SUV và B-SUV về doanh số bán hàng, đồng thời thuộc top những mẫu xe được ưa chuộng nhất thị trường Việt Nam. Việc ra mắt phiên bản mới, với những điều chỉnh về thiết kế, công nghệ và tính năng không chỉ giúp VF 5 và VF 6 mới ngày càng phù hợp với nhu cầu và thị hiếu của đông đảo khách hàng mà còn duy trì vị thế của những mẫu xe dẫn dắt thị trường.

Xe sở hữu thiết kế mạnh mẽ, trẻ trung, phần đầu xe thu hút với dải trang trí hình cánh chim mạ chrome kết hợp cùng cụm đèn LED Projector hiện đại. Bộ mâm hợp kim kích thước 17 inch thể thao tạo điểm nhấn khi nhìn từ bên hông, trong khi phía đuôi xe được thiết kế tối giản, hiện đại với cụm đèn hậu LED kiểu dáng mới và đèn phanh tích hợp trên cao.

Xe sở hữu thiết kế mạnh mẽ, trẻ trung, phần đầu xe thu hút với dải trang trí hình cánh chim mạ chrome.

Xe có kích thước tổng thể Dài x Rộng x Cao lần lượt là 3.987 x 1.772 x 1.595 (mm). Trục cơ sở dài 2.513 mm, khoảng sáng gầm 178 mm đảm bảo cho không gian nội thất rộng rãi và khả năng xoay trở linh hoạt trong mọi điều kiện địa hình.

Ở bên trong, khoang nội thất của VF 5 mới được thiết kế theo phong cách trẻ trung, hiện đại, trang bị nhiều tiện nghi hữu ích cho người dùng như màn hình trung tâm 10,1 inch hỗ trợ điều khiển trực quan mọi chức năng trên xe; đế sạc không dây cho smartphone; cửa gió điều hòa hàng ghế sau; phanh tay điện tử kèm Auto-Hold giúp tăng thêm không gian chứa đồ trong xe; công nghệ khóa thông minh bằng điện thoại (Phone As A Key), cho phép đóng, mở cửa và khởi động xe không cần chìa khóa…

Xe có kích thước tổng thể Dài x Rộng x Cao lần lượt là 3.987 x 1.772 x 1.595 (mm).

Ghế ngồi rộng rãi với không gian được thiết kế tối ưu, hàng ghế thứ hai có độ ngả lưng thoải mái, khoảng để chân rộng và đệm đỡ đùi hợp lý giúp mang đến trải nghiệm thư giãn cho cả người lái lẫn các hành khách trên xe.

VinFast VF 5 mới phiên bản Premium được trang bị đầy đủ các tính năng an toàn tiên tiến như 6 túi khí, camera 360, chức năng kiểm soát hành trình Cruise Control và phanh đĩa bốn bánh. Kết hợp cùng động cơ điện công suất 72 kW, mô-men xoắn cực đại 180 Nm, VF 5 mới có thể tự tin chinh phục mọi địa hình và thực hiện các chuyến hành trình dài một cách an toàn và thoải mái.

Bộ pin dung lượng 43 kWh giúp VF 5 mới phiên bản Premium có thể di chuyển liên tục quãng đường tới 370 km sau mỗi lần sạc đầy (theo chuẩn NEDC). Xe hỗ trợ sạc nhanh tối đa 60 kW, thời gian sạc từ 10% - 70% trong chưa đầy 28 phút.

Pin dung lượng 43 kWh giúp xe có thể di chuyển liên tục quãng đường tới 370 km.

Hiện tại mẫu xe điện VF 5 mới có giá bán 540 triệu đồng cho phiên bản Premium, ngoài ra còn có phiên bản Green tối ưu cho kinh doanh dịch vụ với mức giá 460 triệu đồng.