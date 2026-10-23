Xe Lexus từng đấu giá 'ế' của bà Trương Mỹ Lan có chủ mới

Thi hành án dân sự TP.HCM vừa thông báo chấm dứt áp dụng biện pháp tạm dừng đăng ký, chuyển quyền sở hữu, sử dụng và thay đổi hiện trạng đối với ô tô Lexus liên quan bà Trương Mỹ Lan, sau khi chiếc xe được đấu giá thành công.

Theo cơ quan thi hành án, căn cứ kết quả đấu giá thành công chiếc xe do Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản TP.HCM tổ chức, việc tiếp tục áp dụng biện pháp ngăn chặn nhằm tránh chuyển quyền sở hữu, sử dụng, tẩu tán, hủy hoại hoặc thay đổi hiện trạng tài sản là không còn cần thiết.

Chiếc Lexus của bà Trương Mỹ Lan tìm được chủ mới sau 4 lần giảm giá (Ảnh: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản TPHCM).

Vào tháng 9, Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản TP.HCM đã đấu giá thành công chiếc xe sang Lexus 5 chỗ, màu đen, biển số 51A-942.85, với giá 600 triệu đồng. Người trúng đấu giá là ông P.V.T, cư trú tại TP.HCM.

Chiếc xe từng được đưa ra đấu giá lần đầu vào tháng 5 với giá khởi điểm hơn 767 triệu đồng. Sau nhiều lần đấu giá không thành rồi giảm giá, tài sản được bán đấu giá thành công ở mức 600 triệu đồng.

Theo hồ sơ hiện trạng được công bố trước đó, chiếc Lexus đã qua sử dụng và đang bị hỏng pin nên không thể di chuyển dù vẫn có thể nổ máy. Tình trạng kỹ thuật này được cho là một trong những yếu tố khiến chiếc xe chưa được bán thành công trong các lần đấu giá trước.

Dự kiến vào ngày 23/10 tới, Thi hành án dân sự TP.HCM sẽ tổ chức bàn giao chiếc ô tô Lexus cho người trúng đấu giá.

Ngoài chiếc Lexus nói trên, Thi hành án dân sự TP.HCM trước đó đã đấu giá thành công một số tài sản khác liên quan bà Trương Mỹ Lan. Trong đó, một chiếc Maybach 4 chỗ màu trắng, mang biển số tứ quý 9, được bán với giá 16,6 tỷ đồng; một chiếc BMW khác có giá trúng đấu giá 879 triệu đồng.