BMW triệu hồi hơn 575.000 xe vì lỗi bộ phận khởi động

BMW vừa thông báo đợt triệu hồi quy mô lớn liên quan đến hơn nửa triệu xe thuộc nhiều dòng dòng khác nhau, do lỗi ở bộ khởi động (mô-tơ đề) có thể gây đoản mạch và dẫn đến hỏa hoạn. Theo báo cáo từ BMWBlog, các xe bị ảnh hưởng được sản xuất trong khoảng thời gian từ tháng 7/2020 đến tháng 7/2022.

Nguyên nhân nằm ở công tắc từ bên trong bộ khởi động có thể bị mòn nhanh sau một thời gian dài sử dụng liên tục. Lỗi này không chỉ khiến xe khó khởi động hoặc không thể nổ máy, mà trong một số trường hợp hiếm gặp, nó có thể gây ra hiện tượng đoản mạch dẫn đến nguy cơ cháy xe.

Khoảng 575.000 xe nằm trong diện triệu hồi lần này và có dòng xe BMW X6.



Ước tính có khoảng 575.000 xe nằm trong diện triệu hồi lần này, bao gồm danh mục sản phẩm cực kỳ rộng: Sedan & Coupe: 2 Series, 3 Series, 4 Series, 5 Series, 6 Series GT và 7 Series. Và dòng X (SUV): X3, X4, X5, X6. Tiếp đến là xe thể thao: Z4 (bao gồm cả "người anh em" cùng nền tảng là Toyota GR Supra).

Tại thị trường Mỹ, số lượng xe bị ảnh hưởng là 87.394 chiếc, trong khi tại Đức là hơn 28.500 chiếc. Hãng BMW sẽ tiến hành kiểm tra và thay thế bộ khởi động miễn phí cho các xe gặp lỗi. Trong một số trường hợp cần thiết, hãng cũng sẽ thay thế cả bình ắc-quy 12V để đảm bảo hệ thống vận hành ổn định.

