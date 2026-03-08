Jeep triệu hồi Gladiator và Wrangler do lỗi đèn cảnh báo động cơ tại Việt Nam

Nhà phân phối Jeep tại Việt Nam JVA thông báo triển khai đợt triệu hồi đối với hai dòng xe Jeep Wrangler (sản xuất từ năm 2018 đến 2022) và Jeep Gladiator (sản xuất từ năm 2020 đến 2022) tại thị trường Việt Nam để khắc phục lỗi liên quan đến đèn cảnh báo lỗi động cơ (CEL/MIL) trên cụm đồng hồ táp-lô.

Theo thông báo từ nhà sản xuất FCA US LLC, trên dòng xe Jeep Wrangler, đèn cảnh báo CEL/MIL có nguy cơ không phát sáng khi hệ thống cần cảnh báo. Trong khi đó, đối với dòng xe Jeep Gladiator, đèn CEL/MIL có thể bị hoán đổi vị trí hiển thị với đèn báo khoang hành lý.

Mẫu xe bán tải Jeep Wrangler đang được phân phối tại Việt Nam.

Mẫu xe bán tải Jeep Gladiator đang được phân phối tại Việt Nam.

Sự cố này có thể khiến người sử dụng không nhận biết kịp thời các tình trạng kỹ thuật của xe trong quá trình vận hành. Dữ liệu từ danh sách kiểm tra số VIN đính kèm cho thấy hiện có 59 chiếc Jeep Wrangler (bao gồm 28 xe đời 2020 và 31 xe đời 2021) nằm trong diện bị ảnh hưởng trực tiếp tại thị trường Việt Nam.

Nhà phân phối JVA cho biết đội ngũ kỹ thuật sẽ tiến hành kiểm tra hoạt động của đèn CEL/MIL trên cụm đồng hồ đối với các xe thuộc diện triệu hồi. Trường hợp đèn hoạt động bình thường, xe được xác nhận không bị lỗi. Nếu phát hiện đèn không sáng hoặc hiển thị sai vị trí, JVA sẽ tiến hành cập nhật phần mềm hệ thống hoàn toàn miễn phí theo hướng dẫn của nhà sản xuất.

JVA khuyến nghị khách hàng sở hữu các dòng xe nằm trong diện ảnh hưởng chủ động liên hệ với đại lý để được kiểm tra và xử lý sớm nhất. Người dùng có thể tra cứu thông tin xe thông qua đường dây nóng dịch vụ của hãng