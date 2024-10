VMS 2024: Chi tiết BYD M6 - MPV thuần điện rẻ nhất Việt Nam

BYD là hãng xe năng lượng mới ra mắt Việt Nam từ giữa tháng 7/2024 với 3 mẫu xe thuần điện đầu tiên là: Dolphin, Atto 3 cùng Seal, thuộc lần lượt các phân khúc hatchback, crossover và sedan.

Ngày 18/10 vừa qua, hãng xe Trung Quốc giới thiệu thêm 2 mẫu xe nữa tới khách hàng Việt Nam là BYD Han và BYD M6, lần lượt là một sedan cỡ E và một MPV cỡ trung, đều là ôtô thuần điện.

Trong khuôn khổ Triển lãm ô tô Việt Nam (VMS) 2024 đang diễn ra ở TP.HCM (từ 23-27/10), hãng xe Trung Quốc tiếp tục đem BYD M6 đến để trưng bày. Mẫu MPV 7 chỗ thuần điện có giá đề xuất 756 triệu đồng, tức cao hơn phiên bản Dynamic có cùng thông số ở thị trường Thái Lan khoảng 140 triệu đồng.

BYD M6 có kích thước D x R x C lần lượt là 4.710 x 1.810 x 1.690 mm, chiều dài cơ sở 2.800mm. Những con số này thấp hơn một chút so với một mẫu xe điện Trung Quốc khác cũng có mặt ở Việt Nam là Haima 7X-e (D x R x C: 4815 x 1874 x 1720mm, trục cơ sở 2.860mm).

Về ngoại thất, M6 mang thiết kế MPV điển hình và theo ngôn ngữ thiết kế mới nhất của BYD, đặc trưng bởi phần đầu “Dragon Face” với đèn pha LED thon gọn và sắc nét nối liền dải nhựa sơn bạc mang logo hãng và cản trước gọn gàng, tránh cản gió. Đuôi xe sang trọng với cặp đèn lậu LED nằm ngang nối liền bởi dải chrome, bao quanh dưới thân xe cũng có trang trí chrome.

Về nội thất, BYD M6 sở hữu nhiều tiện nghi và hiện đại như: màn hình trung tâm kích thước 12,8 inch có thể xoay 90 độ để hiển thị theo kiểu dọc hoặc ngang. Màn hình này cũng hỗ trợ kết nối Apple CarPlay/Android Auto không dây, giả lập hình ảnh dưới gầm từ camera 360 độ, điều khiển bằng giọng nói cho những thao tác như lên/xuống kính, chỉnh điều hòa. Bảng đồng hồ có kích thước 5 inch.

M6 có cấu hình ghế 2:3:2 trong đó hàng giữa gập 6/4, hàng 3 có thể gập lại. Ghế xe được bọc da tổng hợp, cả ghế lái lẫn ghế hành khách đều chỉnh cơ 6 hướng. Các trang bị khác gồm: các ổ sạc 12V cùng ổ cắm USB-A/ USB-C, mở khoá từ xa, khởi động thông minh, chìa khóa dạng thẻ NFC, cửa kính 1 chạm chống kẹt, điều hoà tự động có lọc bụi mịn,...

Về an toàn, ngoài không ít hơn 6 túi khí, M6 còn có gói ADAS gồm hệ thống kiểm soát áp suất lốp, ABS, ESC, EBD, phanh tay điện tử, cân bằng điện tử, can thiệp chống lật, chống tăng tốc ngoài ý muốn, giữ ga tự động, kiểm soát thân xe chủ động, camera 360, cảm biến lùi x4, giữ phanh tự động,...

Về vận hành, BYD M6 tại Việt Nam hiện chỉ có duy nhất 1 phiên bản động cơ với 1 mô-tơ điện ở cầu trước, đem tới công suất 161 mã lực và mô-men xoắn 310Nm, đủ để đẩy M6 từ 0-100km/h trong 10,1 giây và tốc độ tối đa 180km/h.

Mẫu MPV đến từ Trung Quốc được trang bị pin dung lượng 55,4kWh với khả năng sạc 89kW DC và 7kW AC, đem tới tầm hoạt động 420km chuẩn NEDC. Điểm nổi bật của pin xe là công nghệ pin LFP Blade an toàn với mật độ năng lượng cao. Trong các thử nghiệm Blade đã bị đâm thủng nhưng không bốc khói hay phát lửa, nhiệt độ chỉ dao động từ 30 đến 60°C. Pin Blade cũng vượt qua các điều kiện thử nghiệm khắc nghiệt khác như nén, uốn cong, nung nóng đến 300°C trong lò, và sạc quá mức đến 260% và hoàn toàn không gây ra cháy nổ.

Hệ thống điện của BYD M6 cũng có khả năng cấp nguồn cho các thiết bị và đồ dùng khác như một trạm điện (V2L). Đi kèm theo xe là cáp sạc di động cấp độ 2 và bộ trích xuất nguồn điện AC V2L. Nó cũng có khả năng phanh tái sinh để tận dụng động năng khi giảm tốc để sạc điện.

BYD M6 có hệ thống treo khá "xịn sò" ở tầm giá với trước dạng McPherson và sau đa liên kết. Hệ thống phanh đĩa hợp kim nằm sau mâm 17 inch, với công nghệ tự động làm sạch đĩa phanh khi trời mưa bằng cách áp lực phanh vừa đủ để gạt lớp nước trên đĩa.

Tại Việt Nam, BYD M6 được bảo hành xe 6 năm hoặc 150.000 km, bảo hành pin 8 năm hoặc 160.000 km. Khách hàng còn được tặng bộ sạc treo tường, thiết bị sạc cầm tay, và thiết bị chuyển đổi nguồn điện.

