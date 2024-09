Đánh giá mẫu xe sử dụng động cơ lai Hybrid bán chạy nhất Việt Nam

Toyota Corolla Cross là dòng xe SUV hoàn toàn mới của hãng xe Nhật Bản, ra mắt lần đầu vào năm 2020 tại Thái Lan nhằm đáp ứng xu hướng xe gầm cao đang dần thịnh hành trên thế giới. Tại Việt Nam, Toyota Corolla Cross cũng được giới thiệu trong năm 2020 và nhanh chóng chinh phục được khách hàng.

Bằng chứng là Toyota Corolla Cross vượt qua Mazda CX-5 và trở thành mẫu xe SUV hạng C bán chạy nhất liên tiếp 2 năm 2021 và 2022 (doanh số lần lượt 18.411 và 21.473 xe). Tuy nhiên, Toyota Corolla Cross bắt đầu chững lại vào năm 2023 khi Mazda CX-5 facelift ra mắt. Và để lấy lại lợi thế cạnh tranh, Toyota tiếp tục giới thiệu Corolla Cross facelift ngay tháng 5/2024 với nhiều điều chỉnh đáng giá.

Tổng quan thiết kế ngoại và nội thất

Toyota Corolla Cross 2024 là phiên bản nâng cấp giữa chu kỳ, chính vì vậy không có nhiều thay đổi về thông số kỹ thuật so với trước. Kích thước tổng thể dài x rộng x cao lần lượt giữ nguyên là 4.460 x 1.825 x 1.620 (mm). Tương tự, chiều dài cơ sở Toyota Corolla Cross 2024 cũng giữ mức 2.640 mm và bán kính vòng quay tối thiểu 5,2 mét. Hai thông số này kết hợp với kích thước tổng thể hài hòa giúp mẫu SUV cỡ C của Toyota khá linh hoạt trong đô thị, nhưng vẫn đủ ổn định khi di chuyển trên cao tốc hay đường trường.

Tuy nhiên, khoảng sáng gầm 161 mm vẫn là một điểm yếu của Toyota Corolla Cross 2024 so với các đối thủ cùng phân khúc. Nếu thông số này tăng thêm 50 mm sẽ giúp Corolla Cross 2024 thích ứng tốt hơn với nhiều địa hình và đường xấu. Người lái cũng sẽ đỡ vất vả hơn khi lên xuống vỉa hè hay cầu phà.

Ngôn ngữ thiết kế xe cũng không có nhiều thay đổi so với trước, vẫn là thiết kế SUV Crossover đậm chất thành thị, kết hợp những điểm nhấn tạo cảm giác khỏe khoắn và năng động. Đầu xe Toyota Corolla Cross 2024 mới mẻ hơn với cụm lưới tản nhiệt tổ ong hoàn toàn mới. Thiết kế mắt lưới không viền và giảm dần kích thước theo hướng từ trong ra ngoài khá hiện đại, phong cách tương tự Lexus RX thế hệ thứ 5 hoàn toàn mới cũng vừa ra mắt gần đây.

Phần viền trên mặt ca-lăng nối liền 2 cụm đèn pha cũng được làm mới, tạo cho phần đầu xe cảm giác liền lạc, chỉnh chu trong từng chi tiết. Tuy nhiên ốp bảo vệ cản trước tích hợp đèn sương mù vẫn giữ nguyên thiết kế từ trước. Nắp capo xe cũng không có sự điều chỉnh nào về thiết kế. Phía trên vẫn khỏe khoắn và chắc chắn cùng với những đường gân dập nổi vuốt cong từ mặt ca-lăng lên chân kính lái xe.

Hệ thống đèn chiếu sáng xe đã có những nâng cấp đáng kể. Thiết kế Crystalized áp dụng trên cả hai phiên bản đem đến diện mạo tươi mới. Cả hai phiên bản đều trang bị đèn pha LED Projector với tính năng tự động bật tắt và cân chỉnh góc chiếu cơ. Riêng phiên bản 1.8 HEV có thêm tính năng tự động thích ứng xa gần AHB, nằm trong gói an toàn Toyota Safety Sense. Ngoài ra, hệ thống chiếu sáng xe có sức sống hơn với đèn báo rẽ dạng dòng chảy. Khi kích hoạt bốn cụm LED màu vàng sẽ chiếu sáng tuần tự từ trong ra ngoài, cho tín hiệu cảnh báo tốt hơn so với trước.

Thân xe Toyota Corolla Cross 2024 là nơi ít thay đổi nhất so với phần còn lại. Các đường gân dập nổi thân xe từ phiên bản tiền nhiệm vẫn tiếp tục kế thừa trên bản nâng cấp 2024. Kể cả các ốp vè hốc bánh nhằm tôn dáng SUV vẫn được duy trì trên Corolla Cross 2024.

Tương tự cửa sổ Toyota Corolla Cross 2024 cũng không khác biệt, và vẫn giữ nguyên tính năng chỉnh điện lên xuống 1 chạm cho tất cả vị trí. Viền phía trên cửa sổ tiếp tục được mạ chrome, trong khi các trụ cửa được sơn đen, kể cả trụ D để tạo nên thiết kế liền mạch.

Hơi đáng tiếc khi Toyota Corolla Cross 2024 tại Việt Nam chưa được nâng cấp thiết kế bộ mâm như Thái Lan. Hai phiên bản tại Việt Nam sử dụng thiết kế mâm 18 inch từ phiên bản tiền nhiệm, đi kèm thông số lốp 225/50R18 tương tự phiên bản tiền nhiệm.

Đèn hậu xe cũng có một số điều chỉnh nhẹ, tăng tính thẩm mỹ. Ngoài ra khả năng cảnh báo của cụm đèn hậu khá tốt với công nghệ LED, và đèn báo phanh trên cao cũng dạng LED. Ống xả xe tiếp tục được đặt ẩn bên dưới cản sau. Đây là cách để Toyota nhấn mạnh đến một mẫu xe ít xả thải, thân thiện với môi trường. Ngoài ra, đuôi xe vẫn giữ được chất thể thao với cánh lướt gió trên cao và ăng-ten dạng vây cá.

Khoang lái xe không thay đổi quá nhiều về mặt thiết kế, vẫn là ngôn ngữ quen thuộc với bố cục phân tầng hiện đại, kết hợp với kiểu đối xứng tạo cảm giác trực quan và gọn gàng. Ngoài ra, chiều dài cơ sở 2.640 dù không phải lớn và thoải mái trong phân khúc nhưng cách bố trí thông minh vẫn mang đến một không gian rộng rãi cho cả 2 hàng ghế.

Về thiết kế bảng táp lô xe vẫn đề cao phong cách tối giản với các tính năng được sắp đặt gọn gàng, tạo cho người ngồi tầm nhìn khoáng đạt, thoải mái và tiện nghi. Vô lăng xe vẫn giữ thiết kế như trước đây với kiểu 3 chấu thể thao, có thể điều chỉnh 4 hướng và được bọc da cao cấp. Trên mặt trước tích hợp đầy đủ điều khiển âm thanh, đàm thoại rảnh tay, điều khiển hành trình và các nút bấm Toyota Safety Sense hiện đại.

Đồng hồ lái có những nâng cấp vượt trội về mặt công nghệ. Cả hai phiên bản đều nâng cấp đồng hồ lái kỹ thuật số thông minh với kích thước màn hình lên tới 12.3”, lớn nhất trong phân khúc tới thời điểm hiện tại. Với màn hình Digital, người lái có thể tùy biến nhiều giao diện khác nhau và lựa chọn nhiều thông số hiển thị theo ý muốn.

Điểm tích cực khác là xe có 2 màu nội thất khá đẹp, hướng đến 2 nhóm khách hàng khác nhau. Nội thất đen phù hợp với nhóm khách trung niên, khách mua xe kinh doanh, trong khi nội thất đỏ thể thao hơn, phù hợp nhóm khách trẻ tuổi và năng động, mua xe phục vụ nhu cầu cá nhân.

Trung tâm giải trí phiên bản Toyota Corolla Cross 1.8 V vẫn giữ nguyên với màn hình cảm ứng 9”, trong khi phiên bản Toyota Corolla Cross 1.8 HEV đã nâng cấp màn hình cảm ứng 10” lớn hơn. Cả hai đều đi kèm với kết nối Apple Carplay và Android Auto không dây, Bluetooth, USB.

Tuy nhiên hệ thống âm thanh đi kèm vẫn chưa được nâng cấp. Toyota Corolla Cross 2024 tiếp tục trang bị hệ thống âm thanh 6 loa cho cả hai phiên bản 1.8 V và 1.8 HEV. Đây là điều điểm yếu đáng tiếc và Toyota nên nâng cấp các hệ thống âm thanh cao cấp hơn.

Trong phân khúc này, các phiên bản cao cấp của đối thủ đã có các tùy chọn âm thanh hàng hiệu. Ví dụ Mazda CX-5 trang bị 10 loa Bose, Ford Territory và Hyundai Tucson trang bị âm thanh 8 loa, Kia Sportage trang bị 8 loa Harman Kardon, hay Peugeot 3008 trang bị 10 loa Focal.

Động cơ và trang bị an toàn

Toyota Corolla Cross được trang bị động cơ xăng I4, dung tích 1.8L hút khí tự nhiên và tích hợp phun xăng điện tử, cho công suất tối đa 138 mã lực và mô-men xoắn cực đại 172 Nm. Đi kèm hộp số vô cấp CVT và dẫn động cầu trước.

Trong khi đó phiên bản Toyota Corolla Cross 1.8 HEV tiếp tục trang bị động cơ Hybrid bao gồm động cơ 1.8L chu trình Atkinson cho công suất 97 mã lực và mô-men xoắn 142 Nm, kết hợp cùng động cơ điện và pin Nickel Metal cho công suất 53 mã lực và mô-men xoắn 163 Nm. Đi kèm hộp số vô cấp CVT và dẫn động cầu trước.

Phiên bản Toyota Corolla Cross 1.8 HEV cũng trang bị 3 chế độ lái Normal, PWR, Eco cho phép người lái lựa chọn nhiều phong cách vận hành khác nhau. Ngoài ra, phiên bản này còn có 1 chế độ lái điện EV Mode, cho phép vận hành thuần điện trong các trường hợp lấy xe ra khỏi garage, hay tránh khí thải khi lùi xe vào nhà.

So với các đối thủ, Toyota Corolla Cross 2024 vẫn cho cảm giác vận hành nhàm chán với tay lái trợ lực điện, hệ thống treo trước MacPherson với thanh cân bằng và hệ thống treo sau bán phụ thuộc, dạng thanh xoắn với thanh cân bằng.

Hệ thống treo sau bán phụ thuộc cũng là một điểm yếu nếu so với hầu hết đối thủ cùng phân khúc, đặc biệt là Mazda CX-5, Honda CR-V và Ford Territory đã trang bị hệ thống treo sau liên kết đa điểm, cho khả năng vận hành êm ái và linh hoạt hơn.

Ngoài ra, Toyota Corolla Cross 2024 vẫn sử dụng hệ thống khung gầm toàn cầu TNGA, vốn đạt những tiêu chuẩn cao nhất về khả năng bảo vệ an toàn cho người lái và hành khách trước những va chạm. Hệ thống khung gầm này cũng mang lại những trải nghiệm vận hành tốt nhất trên những dòng xe Toyota.

Trang bị an toàn Toyota Corolla Cross 2024 cũng đầy đủ bậc nhất phân khúc khi trang bị tính năng an toàn chủ động Toyota Safety Sense trên cả hai phiên bản. Các tính năng đi kèm như: Cảnh báo tiền va chạm PCS / Cảnh báo chệch làn đường LDA / Hỗ trợ giữ làn đường LTA / Điều khiển hành trình chủ động DRCC / Điều chỉnh đèn chiếu xa tự động AHB / Tổng kết về tính năng an toàn và ANCAP

Ngoài ra, các tính năng an toàn bổ trợ trên Toyota Corolla Cross 2024 còn bao gồm: Hệ thống cảnh báo áp suất lốp TPWS / Hệ thống cảnh báo điểm mù BSM / Hệ thống cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau RCTA / Phanh hỗ trợ đỗ xe / Hệ thống chống bó cứng phanh ABS / Hệ thống hỗ trợ lực phanh khẩn cấp BA / Hệ thống phân phối lực phanh điện tử EBD / Hệ thống cân bằng điện tử VSC / Hệ thống kiểm soát lực kéo TRC / Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc HAC / Đèn báo phanh khẩn cấp / Camera toàn cảnh 360 độ /Cảm biến hỗ trợ đỗ xe trước sau và 7 túi khí

Đánh giá nhanh

Với giá bán từ 820-905 triệu đồng, Toyota Corolla Cross 2024 là lựa chọn hấp dẫn với những khách hàng cần một dòng SUV gầm cao vận hành ổn định, trang bị tiện nghi đầy đủ, thiết kế cân đối và tiết kiệm nhiên liệu. Mẫu SUV hạng C của Toyota tiếp tục nhập nguyên chiếc từ Thái Lan với 2 phiên bản,

Bảng giá niêm yết cho hai phiên bản xe Toyota Corolla Cross như sau

Phiên bản Giá niêm yết (triệu đồng) Toyota Corolla Cross 1.8 V 820 Toyota Corolla Cross 1.8 HEV 905

