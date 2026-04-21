BYD công bố giá bán dòng xe Dolphin mới

Với hàng loạt cải tiến về không gian, tầm hoạt động và công nghệ BYD vừa giới thiệu mẫu xe Dolphin mới. Cụ thể, xe được điều chỉnh đáng kể về kích thước chiều dài tổng thể của xe đạt 4.290 mm, tăng thêm 165 mm so với bản tiền nhiệm. Việc nới rộng thân xe không chỉ giúp mẫu hatchback này trông bề thế hơn mà còn trực tiếp cải thiện không gian nội thất, vốn đã là thế mạnh của các dòng xe điện BYD.

Bên cạnh đó, khoảng sáng gầm xe cũng được nâng lên mức 155mm (tăng 10 mm). Thay đổi này dù nhỏ nhưng lại mang ý nghĩa lớn đối với điều kiện giao thông tại Việt Nam, giúp xe linh hoạt hơn khi leo vỉa hè hoặc di chuyển qua những đoạn đường mấp mô trong đô thị.

Bên trong khoang lái, BYD tiếp tục chiều lòng khách hàng trẻ bằng những trang bị công nghệ. Đáng chú ý là hệ thống điều khiển bằng giọng nói đã hỗ trợ tiếng Việt, kết hợp cùng kết nối Apple CarPlay/Android Auto không dây và chìa khóa thông minh NFC.

Không gian thực dụng được đề cao với hàng ghế sau gập 60:40 linh hoạt. Cả ghế lái và ghế phụ đều được trang bị tính năng chỉnh điện (lần lượt 6 hướng và 4 hướng), một trang bị thường chỉ thấy trên các phân khúc xe cao hơn. Xe có khối pin Blade được nâng cấp dung lượng lên mức 50,25 kWh. Theo công bố của nhà sản xuất, xe có thể di chuyển quãng đường tối đa 435km sau mỗi lần sạc đầy (tiêu chuẩn NEDC).

Với cổng sạc nhanh DC 60 kW, người dùng chỉ mất khoảng 30 phút để sạc từ 20% lên 80% pin. Nếu sử dụng sạc chậm AC 7 kW tại nhà, xe có thể nạp đầy qua đêm, đáp ứng nhu cầu di chuyển hàng ngày mà không gây áp lực về thời gian. Đặc biệt, bán kính quay đầu chỉ 5,25 m giúp mẫu xe này trở thành mẫu xe dễ dàng xoay trở trong các ngõ nhỏ hay phố xá đông đúc tại TP.HCM và Hà Nội.

Xe được trang bị khối động cơ điện nam châm vĩnh cửu, cho công suất 94 mã lực và mô-men xoắn 180 Nm. Dù là xe điện cỡ nhỏ, Dolphin vẫn sở hữu hệ thống an toàn với 6 túi khí cùng hàng loạt công nghệ hỗ trợ người lái như: Camera toàn cảnh 360 độ tích hợp chế độ xuyên gầm / Hệ thống cảm biến va chạm trước/sau (2 trước, 3 sau) / Gói an toàn chủ động: ABS, ESC, TCS, EBD, HHC (hỗ trợ khởi hành ngang dốc)...

Xe được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan với mức giá khởi điểm từ 499 triệu đồng (cho 1.000 xe đầu). Xe mang đến 4 tùy chọn màu sắc ngoại thất cá tính: Trắng Ski White, Xám Harbour Grey, Đen Cosmos Black và Xám Atlantis Grey, đi cùng nội thất tông màu Xám-Đen sang trọng.

Với mức giá cạnh tranh và danh sách trang bị nâng cấp dồi dào, BYD Dolphin 2026 không chỉ là một phương tiện di chuyển xanh mà còn là tuyên ngôn về lối sống hiện đại cho các gia đình trẻ và những người lần đầu tiếp cận xe điện tại Việt Nam.

Với 1.000 khách hàng đầu tiên khi đặt cọc mua BYD DOLPHIN đều được hưởng mức giá hấp dẫn chỉ 499 triệu đồng, mức ưu đãi tương đương 70 triệu đồng so với giá niêm yết. Sau đó xe sẽ áp dụng mức giá 569 triệu đồng.

Tại Việt Nam, tất cả mẫu xe BYD đều được hưởng chế độ bảo hành tiêu chuẩn phương tiện 6 năm (tương đương với 150.000 km đầu tiên, tùy điều kiện nào đến trước), mô-tơ điện cùng bộ điều khiển mô-tơ điện và pin lên đến 8 năm (tương đương với 160.000 km đầu tiên, tùy điều kiện nào đến trước).