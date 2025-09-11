BMW iX3 thế hệ mới hé lộ những hình ảnh đầu tiên

Về thiết kế, iX3 2027 mang phong cách mới: những đường nét sắc sảo kết hợp với các mảng cong mềm mại, tạo cảm giác hiện đại và thể thao. Nội thất cũng là bước đột phá với loạt công nghệ mới: Panoramic iDrive, màn hình hiển thị Panoramic Vision kéo dài ngay dưới kính lái, cùng màn hình cảm ứng siêu nhạy (thậm chí được so sánh với Tesla).

Tuy nhiên, hệ thống điều hướng gió điều hoà nay cũng phải thao tác trên màn hình, có thể khiến một số người dùng chưa quen. Mẫu SUV điện BMW iX3 2027 gây chú ý khi kết hợp pin 108 kWh, công suất 463 mã lực và nội thất nhiều công nghệ đột phá.

BMW vừa giới thiệu iX3 2027 mẫu SUV điện đánh dấu chương mới cho thương hiệu Đức. Phiên bản 50 xDrive trang bị pin 108 kWh, cho tầm hoạt động 644 km. Xe dùng cấu hình 2 mô-tơ, công suất 469 mã lực và mô-men xoắn 644 Nm, tăng tốc 0–96 km/h trong 4,7 giây. Trong tương lai, BMW hứa hẹn sẽ có thêm các bản mạnh hơn và đi xa hơn.

BMW iX3 sẽ ra mắt tại Mỹ từ giữa năm 2026, với giá khởi điểm khoảng 60.000 USD tương đương 1,44 tỷ đồng một mức khá “hời” nếu xét trên công nghệ và hiệu năng.