Đây có thể là City thế hệ mới nếu Honda "bắt tay" BMW

Honda City hiện tại đã ra mắt từ năm 2019 và sắp đến chu kỳ thay đổi thế hệ. Và mới đây, một nghệ sĩ ảo nổi tiếng trên mạng xã hội với tên gọi Theottle đã dùng CGI để “ghép” Honda City với một chiếc BMW 3 Series để giúp mọi người dễ hình dung hơn về thế hệ mới của mẫu sedan cỡ B.

Bản dựng Honda City thế hệ mới mang nhiều đường nét của BMW 3 Series G20. Ảnh: Theottle

Bản dựng mô tả City mới như một mẫu sedan nhỏ gọn mang logo Honda nhưng có phong cách cao cấp hơn, được đặt giả định trong một “liên doanh tưởng tượng” giữa Honda và BMW, đặt tên vui là Honda Motoren Werke.

Sản phẩm đầu tiên của liên minh hư cấu này chính là Honda City thế hệ thứ 8, một mẫu sedan mang logo Honda nhưng lại thừa hưởng DNA từ BMW 3 Series thế hệ G20.

Theottle chia sẻ lý do tạo nên Honda Motoren Werke: “Honda City thế hệ hiện tại ra mắt từ năm 2019. Với vòng đời điển hình của các sedan Nhật Bản, một thế hệ hoàn toàn mới sẽ ra mắt trong tương lai không xa. Lần này, tôi cho rằng City thế hệ mới sẽ không thiết kế lại hoàn toàn, mà giống như một bản nâng cấp sâu. tương tự quá trình chuyển đổi từ Accord thế hệ 10 sang thế hệ 11. Còn về mặt phong cách, City từ lâu đã thường được so sánh với BMW 3 Series về mặt tỉ lệ và chi tiết. Vì thế, tôi đã khai thác mối liên tưởng đó và đưa những đường nét của 3 Series G20 vào bản dựng này”.

Nếu quan điểm của Theottle là đúng, Honda City thế hệ tiếp theo có thể sẽ khiến dư luận xôn xao và bán tán nhiều. Hiện tại, chưa có thông tin chính thức nào từ Honda về việc phát triển City thế hệ mới. Tuy nhiên, việc mẫu sedan này đã tồn tại hơn 5 năm ở thế hệ hiện tại khiến giới quan sát dự đoán một phiên bản mới có thể sớm xuất hiện trong vài năm tiếp theo.