BMW 5-Series đời 2004 được rao bán chỉ 100 triệu đồng

Một chiếc BMW 525i đời 2004 (mã E60) đang được rao bán trên thị trường xe cũ với mức giá chỉ 100 triệu đồng. Tuy nhiên, người bán thẳng thắn cho biết chiếc sedan hạng sang này không ở trong tình trạng tốt nhất, màu sơn ngoại thất đã xuống cấp, hộp số đang bị lỗi nên không thể chuyển lên số 4. Do đó, chủ nhân mới sẽ phải bỏ thêm nhiều công sức và chi phí để phục hồi xe sau khi mua về.

Cụ thể, màu sơn ngoại thất đã xuống cấp trầm trọng. Thân xe xuất hiện nhiều vết xước, cửa sau bị lệch màu, nắp cốp có hiện tượng ố vàng, trong khi sơn ở cản trước bong tróc thành từng mảng. Chiếc xe mang màu bạc nguyên bản nhưng tình trạng hiện tại khiến tổng thể thiếu sự đồng bộ. Người mua sau khi nhận xe gần như bắt buộc phải sơn lại toàn bộ hoặc dán decal đổi màu để lấy lại vẻ ngoài thẩm mỹ.

Nội thất chiếc BMW 525i lại ở mức khá hơn. Khoang cabin sử dụng tông màu nâu chủ đạo kết hợp với các mảng ốp gỗ sáng, chưa xuất hiện quá nhiều dấu hiệu xuống cấp. Màn hình trung tâm do đã cũ, không có nhiều tiện ích giải trí nên chủ cũ đã gắn một máy tính bảng ở bảng táp-lô. Cần số nguyên bản là dạng cơ học nhưng chủ nhân đã thay thế phần tay cầm mới của loại cần số điện tử trên các mẫu BMW thế hệ mới hơn.

BMW 525i đời 2004 được trang bị động cơ 2.5L hút khí tự nhiên, cho ra 189 mã lực và 237 Nm mô-men xoắn. Đi kèm hộp số tự động 6 cấp. Nhưng như đã đề cập, hộp số của xe đã bị lỗi nên không thể chuyển lên số 4 khi vận hành. Điều này có thể sẽ tiêu tốn của chủ mới nhiều thời gian và khoản tiền không nhỏ để tìm ra lỗi cũng như khắc phục.

Có thể thấy, với mức giá rao bán 100 triệu đồng, chiếc BMW 525i 2004 này rõ ràng không dành cho số đông mà hướng đến những người thực sự đam mê xe Đức, có khả năng tự phục hồi hoặc sẵn sàng đầu tư lớn để “hồi sinh” chiếc sedan hạng sang một thời.

Ảnh: MXH