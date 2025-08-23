BMW phát triển xe mới thay thế xe hiệu suất cao XM

BMW được cho là đang lên kế hoạch ra mắt một mẫu SUV địa hình hạng sang hoàn toàn mới, hướng tới cạnh tranh trực tiếp với những biểu tượng off-road như Mercedes G-Class, Lexus LX và Range Rover. Đây sẽ là mảnh ghép còn thiếu trong danh mục sản phẩm vốn đã trải dài từ crossover cỡ nhỏ, sedan hạng sang cho tới các mẫu hiệu suất cao M.

Theo Auto News, mẫu SUV mới mang tên mã nội bộ G74 dự kiến bắt đầu sản xuất từ nửa cuối năm 2029 tại nhà máy Spartanburg (Mỹ) nơi BMW đang lắp ráp các dòng X3, X4, X5, X6, X7 và XM. Xe sẽ dùng nền tảng khung gầm liền khối của X5 thế hệ tiếp theo thay vì X7, hứa hẹn mang lại khả năng vận hành linh hoạt trên nhiều loại địa hình.

G74 được kỳ vọng trang bị hệ thống treo nâng cấp, phần mềm hỗ trợ off-road chuyên dụng và vẫn sử dụng động cơ đốt trong, thay vì phát triển phiên bản thuần điện. Ngoại thất sẽ có phong cách khỏe khoắn, mạnh mẽ, đáp ứng yêu cầu của khách hàng yêu thích trải nghiệm địa hình.

Nguồn tin từ AutoForecast Solutions cho biết, BMW có thể dừng sản xuất mẫu SUV hiệu năng cao XM sớm nhất vào tháng 11/2028, chỉ sau 5 năm ra mắt, để nhường chỗ cho G74 ở vị trí đầu bảng. Trước đó, sự xuất hiện của X5 Silver Anniversary Edition với gói xOffroad đã phần nào cho thấy định hướng mới của BMW trong việc tập trung hơn vào phân khúc SUV địa hình.

Dù định vị cao cấp và mang nhiều cải tiến, BMW G74 sẽ phải đối mặt với thách thức lớn khi chinh phục nhóm khách hàng trung thành của Mercedes G-Class. Khảo sát từ Edmunds cho thấy, 65% người dùng G-Class tiếp tục chọn Mercedes khi đổi xe, phản ánh sự gắn bó mạnh mẽ với thương hiệu ngôi sao ba cánh. Đây sẽ là bài toán khó nếu BMW muốn giành thị phần từ đối thủ lâu năm.