BMW hé lộ thông tin về phân hiệu cao cấp Alpina

Bước sang năm mới 2026, một chương hoàn toàn mới cũng chính thức mở ra với Alpina – thương hiệu hiệu năng và sang trọng lâu đời của Đức. Sau thỏa thuận được công bố từ năm 2022, kể từ ngày 1/1/2026, Alpina đã chính thức trở thành thương hiệu độc lập thuộc Tập đoàn BMW, đứng ngang hàng với BMW, BMW M, MINI và Rolls-Royce.

Đây là cột mốc quan trọng, đánh dấu sự chuyển giao toàn bộ quyền sử dụng tên gọi Alpina sang BMW Group, khép lại hơn 60 năm Alpina hoạt động như một hãng xe độc lập nhưng có mối quan hệ mật thiết với BMW.

Với số đông người dùng, Alpina có thể là cái tên còn khá xa lạ. Tuy nhiên, trong giới “BMW die-hard”, Alpina từ lâu đã trở thành biểu tượng của hiệu năng tinh tế, sự sang trọng và trình độ thủ công đỉnh cao. Alpina được thành lập năm 1965 tại bang Bavaria (Đức) – cùng quê hương với BMW – và khởi đầu là hãng độ chuyên sâu cho xe BMW.

Alpina thậm chí còn ra đời sớm hơn BMW M tới 7 năm.

Đáng chú ý, Alpina thậm chí còn ra đời sớm hơn BMW M tới 7 năm. Tuy nhiên, do quy mô sản xuất hạn chế, mỗi năm Alpina chỉ xuất xưởng vài nghìn xe, khiến thương hiệu này luôn nằm trong “vùng đặc quyền” dành cho số ít người am hiểu.

Dưới cấu trúc mới, Alpina sẽ vận hành với tên gọi BMW Alpina. Công ty Alpina nguyên bản vẫn tiếp tục tồn tại, đảm nhiệm các mảng như phát triển kỹ thuật, dịch vụ hậu mãi, phụ tùng và phụ kiện. Quan trọng hơn, BMW giờ đây có toàn quyền tự phát triển và sản xuất các mẫu xe mang thương hiệu Alpina, thay vì chỉ dựa trên sự hợp tác như trước.

Trên thực tế, mối quan hệ giữa hai bên vốn đã rất khăng khít trong nhiều thập kỷ. BMW từng phân phối xe Alpina trực tiếp tại một số thị trường, bao gồm Mỹ, và cũng từng sản xuất Alpina tại các nhà máy của mình – gần đây nhất là Alpina XB7, phiên bản cao cấp dựa trên BMW X7, lắp ráp tại nhà máy Spartanburg (South Carolina, Mỹ).

BMW khẳng định, các mẫu BMW Alpina trong tương lai sẽ giữ nguyên tiêu chuẩn cao cấp truyền thống của Alpina, đặc biệt ở chất lượng vật liệu, độ hoàn thiện và trải nghiệm vận hành. Đồng thời, hãng cũng hé lộ một danh mục tùy chọn cá nhân hóa phong phú hơn bao giờ hết, hứa hẹn mang đến cho khách hàng BMW những trải nghiệm độc quyền vượt xa trước đây.

Alpina sẽ trình làng những mẫu xe mới nào?

Hiện BMW vẫn chưa công bố thời điểm ra mắt cụ thể của các mẫu BMW Alpina thế hệ mới.

Hiện BMW vẫn chưa công bố thời điểm ra mắt cụ thể của các mẫu BMW Alpina thế hệ mới. Trong giai đoạn đầu, hãng cho biết sẽ tập trung xây dựng và định vị lại thương hiệu. Dù vậy, một số hồ sơ đăng ký bản quyền thương mại vào tháng 12/2025 đã phần nào hé lộ tương lai. Trong đó xuất hiện tên gọi Alpina XB8, được cho là một mẫu SUV hạng sang hiệu năng cao, có thể đóng vai trò thay thế hoặc định vị cao hơn cả BMW XM.

Tại thị trường Mỹ, những mẫu Alpina gần đây nhất bao gồm XB7 và B8 Gran Coupe (dựa trên BMW 8 Series Gran Coupe) – đều là các phiên bản cao cấp nhất trong phân khúc. Ở nhiều thị trường khác, Alpina từng cung cấp các mẫu xe dựa trên nền tảng BMW từ 3 Series trở lên, mang đến nhiều lựa chọn “dễ tiếp cận” hơn.

Với năng lực sản xuất và hệ thống phân phối toàn cầu của BMW, không loại trừ khả năng những mẫu Alpina phổ thông hơn sẽ được mở bán rộng rãi, đặc biệt tại thị trường Mỹ và các thị trường lớn khác.