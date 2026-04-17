BMW i3 thế hệ mới lộ diện, dân mê xe điện khó rời mắt

Mẫu xe mới nổi bật là công nghệ hàng đầu cùng nền tảng điện Neue Klasse và phạm vi hoạt động gần 1.000km mỗi lần sạc. Neue Klasse - Nền tảng điện thế hệ mới và ngôn ngữ thiết kế mới của BMW đã được áp dụng trên SUV iX3 vào năm ngoái, và bây giờ điều này xuất hiện trên sedan i3.

BMW i3 là lựa chọn thuần điện thay thế cho 3-Series, mẫu xe mang tính biểu tượng của BMW. Nó không còn là phiên bản chắp vá sử dụng điện của 3-Series chạy xăng chỉ bán tại Trung Quốc, hay mẫu xe đô thị cỡ nhỏ được ra mắt vào năm 2013.

BMW i3 được thiết kế từ đầu là chiếc sedan dựa trên nền tảng Neue Klasse hoàn toàn mới dành riêng cho xe điện, với kiến trúc điện 800V cho phép sạc nhanh hơn và hiệu suất cao hơn. Nó cũng đi theo hướng thiết kế hoàn toàn khác từ bên trong và bên ngoài, trong khi các công nghệ mới nhất của BMW mang đến giao diện màn hình hiển thị mới mẻ và khác biệt.

Thiết kế của BMW i3 mang phong cách sedan vuông vức truyền thống, không giống ới những chiếc xe tại Trung Quốc, kính chắn gió thẳng đứng lấy cảm hứng của những chiếc BMW cổ điển những năm 70, 80 và 90. Sự hiện đại đến từ những chi tiết nhỏ, thể hiện qua các mẫu concept i Vision Dee và Vision Neue Klasse .

Đuôi xe tạo nên sự khác biệt so với các mẫu BMW, đèn hậu hình chữ L làm mỏng, một khu vực nhỏ đặt logo. BMW i3 trang bị mâm xe 21 inch mang tên Style 1067 M Aerodynamic, cũng như tùy chọn màu sơn M Le Castellet Blue mới.

Nắp ca-pô ngắn, i3 trông giống như chiếc sedan nhỏ gọn so với dòng 3-Series mã G20 hiện tại. Tuy nhiên nếu nhìn vào thông số sẽ ngược lại, chiều dài x rộng x cao lần lượt là: 4.760 x 1.865 x 1.480 mm, i3 dài hơn 47mm, rộng hơn 38mm và cao hơn 40mm so với mẫu 3-Series G20; chiều dài cơ sở 2.897 mm dài hơn 46mm.

Khoang nội thất khá giống với iX3, có giao diện Panoramic iDrive mới dựa trên hệ điều hành BMW Operating System X. Hệ thống này thay thế cụm đồng hồ truyền thống thông qua màn hình toàn cảnh Panoramic Vision có thể tùy chỉnh, trải dài từ cột A bên này sang bên kia, cùng với màn hình cảm ứng thông tin giải trí hình bình hành Free Cut kích thước 17,9 inch với đèn nền ma trận.

Hệ điều hành mới nhất gồm trợ lý cá nhân thông minh “Hey BMW”, bổ sung chức năng trí tuệ nhân tạo thông qua Amazon Alexa+. Tương tự iX3, các cửa gió của i3 cũng được điều chỉnh qua màn hình cảm ứng. Ngoài ra BMW i3 còn có bộ sạc không dây Qi2, cửa sổ trời toàn cảnh bằng kính với lớp cách nhiệt, nhưng không có hệ thống che nắng tự động.

BMW i3 có các tùy chọn ghế ngồi tiêu chuẩn, đa chức năng và ghế M Sport chỉnh điện với đệm đỡ dày, cùng 4 tùy chọn trang trí và bọc nội thất phối hợp – Essential với vải Econeer, Contemporary và BMW M Design World với da giả Veganza và BMW Individual với da Merino thật.

BMW i3 trang bị hệ thống điện Gen6 mới của BMW và chỉ có một phiên bản là i3 50 xDrive, động cơ điện đồng bộ điện phía sau (EESM) và động cơ điện không đồng bộ phía trước (ASM) giống như iX3 50 xDrive, sản sinh tổng công suất 462 mã lực (345kW) và mô-men xoắn 645 Nm.

BMW i3 có thể đi xa hơn gần 100 km so với iX3 chỉ với một lần sạc, đạt mức phạm vi di chuyển đáng kinh ngạc 900 km theo chu kỳ WLTP (trên phiên bản tầm hoạt động xa nhất). Dung lượng pin vẫn chưa được công bố, nhưng nhiều khả năng đây là cùng loại pin NMC 108,7kWh (thực tế, 116kWh tổng) được sử dụng trong iX3, sử dụng các cell hình trụ giúp tăng 20% mật độ năng lượng/thể tích so với các cell hình lăng trụ Gen5 trước đó.

BMW i3 thừa hưởng khả năng sạc nhanh DC lên đến 400kW, nhưng BMW không công bố thời gian sạc chính thức, hãng chỉ tiết lộ xe mất 10 phút để sạc thêm 400 km. i3 có bộ sạc AC công suất 22kW, xe có tính năng sạc hai chiều và chức năng cấp điện từ xe (V2L) với công suất lên đến 3,7kW.

Lần đầu tiên đối với mẫu xe Neue Klasse, bộ giảm chấn treo M thích ứng được cung cấp như một tùy chọn cho các mẫu xe dẫn động 4 bánh 2 động cơ. i3 tích hợp chức năng “dừng êm ái”, sử dụng động cơ điện để xe dừng lại một cách nhẹ nhàng mà không gây giật cục hay tiếng ồn phanh.

Hệ thống phanh tái tạo năng lượng có khả năng đảm nhiệm hầu hết các nhiệm vụ phanh, chỉ sử dụng phanh ma sát khi lái xe chế độ thể thao hoặc trường hợp dừng khẩn cấp.

Dự kiến sau bản sedan, i3 sẽ tiếp tục có biến thể thân xe wagon. Với người dùng trung thành của động cơ đốt trong, dòng 3-Series G50 thế hệ mới được cải tiến kiểu dáng sẽ sớm công bố vào cuối năm nay. Việc sản xuất BMW i3 bắt đầu vào tháng 8 trước khi ra mắt thị trường châu Âu vào nửa cuối năm.