BMW 3-Series chạy điện mới xuất hiện trong nhà máy tại Đức

BMW vừa công bố quá trình hoàn thiện sedan i3 EV đầu tiên thuộc giai đoạn tiền sản xuất. Đây là nền móng của 3-Series thuần điện thế hệ mới sẽ sản xuất cuối năm 2026. Trước đó, tên gọi "i3" được BMW đặt cho chiếc hatchback nhỏ gọn được ra mắt vào năm 2013 và dừng sản xuất năm 2022.

Nay BMW đã hồi sinh tên gọi "i3" đặt cho chiếc sedan thuần điện hoàn toàn mới. Đây là mẫu xe tương lai của dòng 3-Series trứ danh của thương hiệu. Sedan i3 EV mới được sản xuất tại nhà máy BMW ở Munich. Theo hãng BMW, việc sản xuất tiền thương mại nhằm kiểm tra và tinh chỉnh toàn bộ quy trình sản xuất từ thân vỏ, lớp sơn, quá trình lắp ráp, hệ thống hậu cần thông minh... Quá trình kiểm tra thực hiện trong điều kiện thực tế, tương tư dây chuyền sản xuất hàng loạt.

BMW đang đẩy nhanh lộ trình điện hóa các dòng sedan chủ lực.

“Việc hoàn thiện những chiếc i3 đầu tiên là dấu mốc lớn đối với nhà máy Munich. Đây là lần đầu tiên i3 hoàn toàn được sản xuất tại đây, sử dụng công nghệ sản xuất tiên tiến cùng quy tr ình số hóa hoàn toàn. Chúng tôi đang bước vào giai đoạn hoàn thiện cuối để đảm bảo quy trình sản xuất hàng loạt diễn ra mượt mà,” ông Peter Weber – Giám đốc Nhà máy BMW Group Munich – cho biết.

Phiên bản thử nghiệm của BMW i3 EV được phủ lớp ngụy trang, nhưng các hình ảnh ghi lại khi xe chạy trên đường thử cho thấy có ngoại hình giống hệt BMW 3-Series thế hệ mới. Những điểm tương đồng cho thấy BMW sẽ sớm chuyển đổi 3-Series sang nền tảng điện khí hoá.

BMW đang đẩy nhanh lộ trình điện hóa các dòng sedan chủ lực, trong bối cảnh thị trường toàn cầu đang dịch chuyển mạnh mẽ sang ô tô điện. Việc giữ lại tên gọi “i3” mang ý nghĩa hoàn toàn mới nhưng cũng là cách mà BMW gợi nhớ di sản xe điện mà BMW từng khởi xướng cách đây một thập kỷ.