Đây là mẫu BMW X5 bản đặc biệt cho năm Ngựa tại Trung Quốc

BMW X5 Year of the Horse Edition ra mắt tại Trung Quốc dịp Tết 2026 với thiết kế lấy cảm hứng bích họa Đôn Hoàng và hai tùy chọn động cơ mild-hybrid. Cụ thể, BMW vừa giới thiệu phiên bản đặc biệt X5 Year of the Horse Edition tại Trung Quốc nhân dịp Tết Nguyên đán 2026.

Mẫu SUV hạng sang được phát triển riêng cho thị trường này, kết hợp yếu tố văn hóa truyền thống với thiết kế đặc trưng của dòng X5. Trong dịp năm Bính Ngọ, BMW lựa chọn phát triển một biến thể đặc biệt của X5 nhằm khai thác các yếu tố biểu tượng gắn với văn hóa Trung Hoa. Chi tiết nổi bật của phiên bản Year of the Horse Edition là hình tượng ngựa lấy cảm hứng từ bích họa Đôn Hoàng, được xem là biểu trưng cho sức mạnh, tốc độ và tinh thần tiên phong.

Những mẫu xe mang chủ đề con giáp vốn không xa lạ với ngành ô tô, đặc biệt tại Trung Quốc, nơi Tết Âm lịch có ý nghĩa văn hóa sâu sắc. Các phiên bản giới hạn dạng này thường hướng tới giá trị biểu tượng và tính sưu tầm, đồng thời giúp hãng tạo điểm nhấn truyền thông tại thị trường nội địa.

Không gian cabin là khu vực thể hiện rõ nhất chủ đề của phiên bản đặc biệt. BMW sử dụng tông đỏ sẫm cho ghế bọc da tổng hợp, kết hợp các chi tiết trang trí màu vàng ánh kim tại bậc cửa và một số vị trí nội thất. Hai gam màu này thường gắn liền với quan niệm may mắn và thịnh vượng trong văn hóa Trung Hoa. Cách phối màu được hãng áp dụng nhằm tạo khác biệt so với các phiên bản X5 tiêu chuẩn, đồng thời nhấn mạnh yếu tố bản địa hóa sản phẩm.

BMW X5 tại Trung Quốc có hai cấu hình hệ truyền động. Phiên bản tiêu chuẩn sử dụng động cơ xăng, dung tích 2.0L tăng áp kết hợp công nghệ mild-hybrid, công suất 258 mã lực. Bản cao cấp hơn trang bị động cơ xăng, dung tích 3.0L mild-hybrid với công suất 381 mã lực. Cả hai cấu hình đều đi kèm hộp số tự động 8 cấp, phù hợp với thiết lập quen thuộc trên dòng X5 tại nhiều thị trường.

Theo một số nguồn tin từ các trang blog xe tại Trung Quốc, mức giá của phiên bản đặc biệt này dao động từ 598.000 đến 748.000 Nhân dân tệ, tương đương khoảng 2,25 đến 2,81 tỷ đồng. Việc ra mắt phiên bản đặc biệt diễn ra trong bối cảnh BMW xác định năm 2026 là giai đoạn quan trọng tại thị trường Trung Quốc. Hãng dự kiến giới thiệu khoảng 20 mẫu xe mới thuộc nhiều hệ truyền động khác nhau, bao gồm động cơ đốt trong, hybrid và thuần điện.

Các phiên bản giới hạn theo chủ đề văn hóa được xem là một phần trong chiến lược tăng mức độ nhận diện thương hiệu, đồng thời thử nghiệm phản ứng thị trường trước những thay đổi về thiết kế và định hướng sản phẩm.